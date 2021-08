Vamos pa’ lante

En los últimos días vivimos un proceso histórico con las elecciones internas de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Salimos fortalecidos e iniciamos un nuevo ciclo cargado de esperanza y optimismo, más unidos que nunca, con la convicción de que juntos vamos a recuperar la Gobernación de Nueva Esparta y consolidar las 11 alcaldías para la Revolución Bolivariana.

Ratifico mi agradecimiento a todos los neoespartanos por su amor y confianza, y los invito a sumarse a todas las actividades y el trabajo que estaremos realizando día a día en los diferentes municipios para garantizar la victoria del 21 de noviembre y el bienestar de nuestro pueblo.

Nosotros estamos dispuestos a dar todo por nuestro pueblo. No podemos dejar morir a Margarita, Coche y Cubagua. Vamos a rescatar nuestro estado de lo malo y de lo absurdo. Merecemos calidad y no más de lo mismo que vienen pregonando los actores nuevos y viejos que no contribuyen en nada con la situación actual que vivimos en nuestra tierra y que son solo criticadores de oficio. Basta de tanto desastre.

Nos toca a nosotros hacer lo que otros no pudieron. Aunque ellos quieran volver, no podemos ni vamos a repetir esos malos tiempos.

Cuando lleguemos a la Gobernación, con el apoyo del Gobierno nacional, impulsaremos acciones en beneficio de todos. Tendremos techos nuevos para las familias que lo necesitan, fortaleceremos las misiones sociales para tener más viviendas, educación, salud, trabajo, calidad en los servicios públicos, para recuperar y embellecer nuestros espacios.

Y con nuestra Ley para el Desarrollo Socioeconómico y Productivo de Nueva Esparta vamos a fortalecer la pesca, la agricultura, el turismo, la producción y los diversos sectores que hacen vida en el estado para brindarles a todos progreso, seguridad y tranquilidad.

Ahora lo que viene es un gobierno de inclusión. El gobierno del pueblo, del Poder Popular, pues sabemos que la única forma de superar los problemas es en unidad, así lo haremos.

Con organización, planificación, unidad, amor y compromiso todos vamos pa’ lante. Un fuerte abrazo. Los quiero mucho.



