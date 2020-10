¡Viva Trump!

Adelanto que me importa media concha de ajo quien gane allá. Tal vez me debiera preocupar más el soso Biden, digo, si va a gobernar como el genocida cremoso Obama, que en lo concreto fue peor que Trump, Reagan y los dos Bushes juntos. Y Hillary hubiera sido peor que los cinco en patota, porque, además de más sórdida, es más inteligente que todos ellos. ¿La viste reír de la atroz muerte de Gadafi? Bueno, Trump no es peor que eso. Fidel dice que a Cuba le ha ido “menos peor” con el Partido Republicano que con el Demócrata.

Desde Carter, Trump es el primer presidente que no inicia una guerra. Mira tú. Y puede ganar porque quienes lo siguen no votan por él a pesar de que es como es sino precisamente porque es como es, al menos la imagen que elige proyectar: soberbio, atorrante, irresponsable, mamarracho, chocarrero y, en suma, esperpéntico, remedo grotesco de John Falstaff, el exuberante, libertino y gracioso personaje de Shakespeare. Su gente fantasea ser como él porque resume el “sueño americano”: rico, mentecato y mala gente. “Hacer a América grande de nuevo” es pretender resucitar esa distopía. No podrán, pero hay que ver el daño que están haciendo en el intento.

Perdona el tecnicismo, pero Trump se está cagando en el alma de la humanidad. Finge demencia para burlarse de todo y de todo el mundo. Pero hay método en su locura, como Hamlet —es que es nada menos que todo un personaje shakespeareano. Con esa demasía cría caos y desconcierto para abrirse paso desde jovencito, hijo malcriado de una familia impecablemente disfuncional, como cuenta su sobrina Mary Trump en su reciente libro titulado Siempre demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia crió al hombre más peligroso del mundo.

Pero es más la bulla que la cabulla, puro delirio, sobre todo sus fanfarronadas. Como esos matones que intimidan a todo el mundo hasta que se descubre que solo era amaneramiento y se vuelve hazmerreír unánime. Como Guaidó —aunque a este al menos le quedaron unos churupos y pudo llenar la nevera.

Por eso Trump no puede permitirse perder. Como buen malandro sabe que su único refugio es el éxito. Por eso ya amenazó que no reconocerá su derrota y que se irá del país —supongo que a acompañar a Juanca. Digo, si de verdad pierde y de verdad se va.

@rhm1947