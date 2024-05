“Nunca podemos dar el brazo a torcer en nada, nunca podemos dejarnos retroceder un milímetro por los ‘zurdos’ porque, aunque parezca que tienen razón, nunca la tienen, se aprovechan de los más débiles”. Fue la sentencia de Javier Milei en su intervención en el encuentro de la ultraderecha mundial concentrada en Madrid, y quien se ha convertido en una especie de gurú, de Dios de la sapiencia para ese sector enemigo de toda la humanidad.

No debe tomarse a la ligera este encuentro conocido como Vive 24, en donde con absoluta claridad, rechazaron la diversidad sexual, el divorcio, el aborto, las políticas del ambiente, las políticas migratorias y hasta la defensa de los derechos humanos. Tres consignas se escucharon: “Viva España, viva Estados Unidos, viva Israel”, “Viva la libertad, carajo” y “Gibraltar, español”.

La organización estuvo a cargo del grupo ultraderechista Vox, que logró concentrar a 11.000 personas. Y es la primera vez que se atreven a hacer una concentración semejante en Europa, donde incluso estaban empresarios financistas del encuentro.

“Que no, que no, que no me da la gana, una dictadura como la venezolana”, fue una de las tantas consignas que se escuchó, entre las intervenciones de lo más granado del neofascismo y del ultraderechismo, desde Giorgia Meloni, la jefa del Gobierno italiano, fascista por definición propia, pasando por el presidente de Hungría, Víctor Orban, y el ex primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki. Al efecto, Meloni dijo que: “Estamos en vísperas de unas elecciones decisivas. Es hora de la movilización, de salir a la calle. Es hora de aumentar las apuestas, tenemos el deber de luchar hasta el último día para que seamos capaces de cambiar la mayoría actual en el Parlamento Europeo”.

Preocupante propuesta la de Jorge Buxadé, de Vox, quien va al Parlamento Europeo, pues llamó a que la juventud se pliegue a las ideas ultraconservadoras y se aseguren “la oportunidad de tener un trabajo estable, una vivienda digna, una familia fuerte y una patria”.

Por su parte, el sionista Amichai Chickli, ministro de Israel, dijo que gobiernos progresistas y de izquierda quieren recompensar a los palestinos por las masacres contra israelíes, defendió la guerra en Gaza y agradeció a la extrema derecha del mundo por el apoyo a Israel.

Es la avanzada de la ultraderecha en el mundo ante el repliegue de lo que queda de la izquierda, una izquierda que siempre estuvo confundida y que, en el caso de Europa, perdió en diez todas las conquistas de cien años anteriores. Sin contar los millones de muertos. “Al que no hace, le hacen” suelen decir en mi pueblo. Sin duda.