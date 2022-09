Viviendo con fantasmas

¿A quién no le ha pasado que siente una extraña presencia en casa? Cosas que se mueven de sitio, plantas que bailan solas, cucharas que levitan a sus anchas dando vueltas casuales alrededor de la cocina. Bueno, tampoco así, pero sí pasa que montas una camisa sobre la bicicleta que usas de perchero desde hace dos años, y aparece sobre el mueble sin que exista la remota posibilidad de que alguien la haya movido de lugar pues estás solo en casa y andas a tus anchas como dios te trajo al mundo.

Pasa que desde una esquina penumbrosa de la habitación un cuerpo alargado y tumefacto observa quieto todos tus movimientos. Suele suceder que una luz tenue zigzaguea en el baño como anunciando un caminito empedrado hacia una vasija repleta de antiguas morocotas.

Animales de ciudad, ciudadanos de apartamento, vivimos concentrados en nuestro apresuramiento urbano y perdemos atención hacia los mínimos detalles que indican que algo del más allá nos acompaña siempre, o a veces, quién sabe.

Mi madre, sabia andina, reconoce a esos acompañantes como ánimas benditas y le prende sus velitas de noche y cada quince días les tributa un rezo.

En casa de mi novia, en el corazón de Caracas, una figura misteriosa nos acompaña todas las noches gravitando con su apariencia pausada a nuestro alrededor. No es una estela que asuste pero sí preocupa porque no se sabe si quiere decirnos algo premonitorio, como en Sexto sentido, la única película donde Bruce Willis no acribilla a 300 carajos sin siquiera despeinarse.

Algunas veces mantengo mi mirada fija hacia la esquina caliente donde creo que me observa la misteriosa figura y trato de provocarle respuestas a mis angustias: ¿Qué quieres de nosotros? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Mañana mandan el agua? ¿La oposición se pondrá de acuerdo para las primarias? Cosas de urbanita aburguesado. Pero su silencio es sepulcral. Como mucho, hemos sentido que alarga su proscrito talle de persona delgada hasta que casi toca el techo del apartamento, pero sin causarnos miedo, nunca.

A veces, esos seres incorpóreos y gaseosos parece que están para guiarnos el camino. He llegado a pensar que en medio de la rebatiña de almas que se generó a partir de la pandemia, muchos de esos acompañantes fortuitos son seres queridos que se fueron repentinamente dejando varios pendientes emocionales que desde este lado de la costumbre no sabemos descifrar.

Por si acaso, hemos establecido un acuerdo: no nos molestamos. Si ellos están ahí para nosotros haciendo sus travesuras ocasionales, nosotros desde acá les dejamos la luz apagada. Nos ahorramos los ruidos y sobresaltos y por sobre todas las cosas, evitamos asustarlos sin necesidad con nuestra presencia palmaria y brutal de cosmopolitas acostumbrados a que nada nos meta miedo, menos en Caracas donde lo sobrenatural se fragua en la trama cotidiana.