Realizamos sin mayores sobresaltos, las elecciones que han conducido a la renovación del parlamento venezolano, sin embargo no hay ambiente de victoria en el sector de la población que respaldó a las fuerzas políticas que lograron más escaños, y en quienes no vieron cubiertas sus expectativas vemos poca disposición pública para evaluar y deliberar sobre los resultados. De esta jornada electoral, donde se esperaba una baja participación, resaltó la efectiva implementación de las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del covid-19, a una escala no vista antes. Dicho esto, es necesario preguntar ¿Y ahora?. Comparto algunos aportes para el debate.

El liderazgo en el gobierno bolivariano contará con una mayoría absoluta en el parlamento, lo que le permite al menos dos cosas, regularizar la operatividad estatal y echar andar las reformas legislativas que le permitan dar respuestas a las medidas coercitivas unilaterales implementadas desde de los EUA. Estas respuestas irán en la dirección vigente, es decir de mano del capital privado (emergente y tradicional), en desmedro de lo comunal, por lo cual, se espera que esta dimensión clave de la revolución siga siendo reducida al asistencialismo, aunque se mantenga retórica en el discurso.

La Alternativa Popular Revolucionaria, con el PCV a la cabeza, está desafiada a una severa revisión, que vaya más allá de identificar las causas externas que explican los resultados, lo que implica revisar las condiciones programáticas y orgánicas para disputar espacios dentro del chavismo.

La oposición que decidió participar, hoy esta fortalecida, pues no solo logra ocupar escaños, aunque estos estén a disposición del pacto con el chavismo. Sale victoriosa porque todas sus organizaciones políticas están en mejores condiciones electorales, en particular Acción Democrática. En el caso de AD, no se puede menos que estimar que los adecos, lograron escindirse tácticamente y ahora tienen condiciones para reunificarse y tener una posición preponderante en el sector opositor.

Mientras tanto la oposición que no participó, sigue empeñada en medirse escuetamente con las elecciones parlamentarias, mediante una consulta, de la cual, por ejemplo ni siquiera pudieron decir cuántas personas participaron el primer día.