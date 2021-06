ZEE: Socialismo con particularidades venezolanas, perder el miedo y la derrota a los enemigos y ortodoxos

Ha surgido un debate nacional promovido por el propio Presidente de la República, de carácter democrático, participativo, intenso y de posiciones encontradas, en torno al proyecto de Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales. A cada uno le corresponde, desde su perspectiva defender lo que considera bueno o malo de esta iniciativa.

A nosotros, desde la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, presidida por el Diputado Economista Jesús Faría Tortuosa, nos ha correspondido defender la propuesta de ley porque consideramos, en coordinación con el equipo económico del Presidente Nicolás Maduro Moros que: puede revitalizar el aparato productivo nacional, atraer y fortalecer inversiones tanto nacionales como extranjeras, combatir los efectos devastadores del bloqueo económico, financiero, marítimo, aéreo, alimentario, farmacéutico, entre otros, impuesto por las potencias occidentales con la pretensión de asfixiar a los venezolanos, transformar el modelo económico rentista-extractivista y mono-productor, recuperar la senda del crecimiento económico en sus diferentes indicadores y mejorar las condiciones sociales y laborales de la clase trabajadora, garantizando su estado de bienestar.

Desde esta perspectiva, es necesario precisar; quiénes, cómo y para quién se genera la riqueza, tres preguntas fundamentales para superar las visiones ortodoxas, que pretenden hacer todo como se venía haciendo antes de la crisis económica causada por las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país, como si de lo que se tratara es de una situación coyuntural y no estructural de la economía venezolana.

El Estado venezolano, en la trayectoria de la Revolución Bolivariana, ha tenido que soportar las cargas del peso de la economía nacional, además dependiente de la industria petrolera, dejando de ceder responsabilidades compartidas con otros actores del sector privado nacional en la tarea del desarrollo del país. A pesar de ello cerca del 80% del sector laboral sigue estando en el sector privado.

Cuando inició en 1999 el proceso político de transformación nacional, con el Comandante Presidente Chávez al timón del barco, el contexto geoeconómico mundial era muy distinto al actual, nos encontrábamos en las postrimerías de la tercera revolución industrial, y no avizorábamos que realmente estábamos en la época de transición hacia una cuarta revolución industrial, que implica re-pensar cómo hacer absolutamente todo, si no queremos seguir quedando al margen como hasta ahora del desarrollo científico-tecnológico, en la condena del subdesarrollo, y la dependencia de los hidrocarburos como valor absoluto del desarrollo nacional. En ese contexto buena parte de la izquierda, no ha terminado de comprender estos aspectos, y la nostalgia de otrora puede llevarnos a cometer errores.

En ningún momento las Zonas Económicas Especiales, abandonan el proyecto socialista y nos inserta en un modelo neoliberal, como pretendidamente hacen ver quiénes sin ningún sustento que no sea el de la especulación han esbozado recientemente. Siempre el debate será bienvenido, y nos corresponde a nosotros dar sustento a las razones por las cuales estas aseveraciones no son nuestras verdaderas aspiraciones. Lo que estamos planteando es un socialismo con particularidades venezolanas, que impulse y transforme el modelo de desarrollo, contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 299 y otros, así como en lo establecido en el Plan de la Patria 2019-2025.

Cuando planteamos atraer inversiones, sean estas nacionales o extranjeras, y decimos que los incentivos y exoneraciones fiscales, como las excepciones tributarias en estos espacios de las ZEE son fundamentales, lo que estamos impulsando es justamente una mayor recaudación impositiva. Recordemos que, estas prerrogativas están destinadas al sector industrial y la generación de infraestructura que acompañe el desarrollo de estos espacios, y no a otro distinto; esto empuja directa e indirectamente las capacidades productivas no petroleras especialmente, el abastecimiento nacional, el consumo interno, la apertura al comercio exterior y la generación de divisas; fortaleciendo nuestra politica monetaria y la recuperación del Bolívar como valor de cambio.

La más clara muestra de ello, se puede encontrar en el anuario estadístico del Gobierno Chino, donde la recaudación por impuestos pasó de 1978 a 2018, de 6 Mil Millones de Dólares a 2,4 Billones de Dólares, y esto lo han logrado fundamentalmente las Empresas mediante los estímulos fiscales, que empujan el crecimiento económico y una mayor recaudación.

Una mayor recaudación, no necesariamente tiene que ser asumida por los consumidores, sino por los que más tienen. Cuando estuve en el SENIAT, el Presidente Chávez comprendió esta dinámica, y por sus instrucciones, el IVA pasó entre 2003 y 2008 de 16% a 9%, pero logramos incrementar la recaudación fiscal, de tal forma que por primera vez en la historia superaron más del 70% de los ingresos al presupuesto nacional, las recaudaciones por renta pasaron del 20% del total de los impuestos a más del 30%, mientras que la carga sobre los contribuyentes categorizados en los consumidores finales que aportaban más del 60% a casi el 45% de la estructura impositiva nacional. Con esto, lo que pretendo aseverar es que el enfoque es preciso y claro; que los ricos y grandes contribuyentes paguen más, porque es justo hacerlo, pero para ello hay que generar riqueza no subvencionada por el Estado sino generada por el sector privado, generando oportunidades para que los patrimonios del país en todos sus niveles se incrementen.

Si hay más empresas industriales e inversionistas con incentivos fiscales, habrá mayor comercialización en el mercado interno, y ese sector comercial generará más impuestos que lo recaudado hasta ahora. Pero lo mejor de ello, es que no será la clase trabajadora quien lo pague, sino justamente esas empresas que ahora tendrán más ingresos. Eso implica también que estas mismas sean autosustentables en el área de servicios, lo cual no sólo implicaría que el resto de los ciudadanos se vieran afectados por estas inversiones, sino que permitiría una mejoría de forma colateral en cada uno de ellos al resto de los venezolanos.

Hace unos días el prófugo de la justicia venezolana Julio Borges, quien entre otras razones por liderar el intento de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro en agosto de 2018, y el cual no sólo ha celebrado las medidas coercitivas contra nuestro país, sino quien ha sido promotor de las mismas, con la única intención de asfixiar a nuestro pueblo, se atrevió a cuestionar las Zonas Económicas Especiales, plateando que de lo que se trata es de generar corrupción. Después de participar en el congelamiento de activos de nuestro país, en compañías como CITGO en EEUU que transformaba casi un millón de barriles diarios, y Monómeros de Venezuela en Colombia, que se han robado de manera descarada, provocando una caída de ingresos de más de 100 mil millones de dólares, no hay moral que pueda con esas declaraciones, que han causado tanto daño y sufrimiento a nuestros ciudadanos. Por el contrario, a quiénes son oposición pero quieren el desarrollo nacional, los invitamos a ser propositivos, para encaminarnos en la recuperación y los nuevos caminos de paz y prosperidad.

Seguiremos escuchando a todos los sectores en este debate, que ha puesto de manifiesto cómo la democracia participativa y protagónica, prevista en nuestro texto constitucional no es letra muerta, sino política hecha realidad, para discutir sobre el proyecto de Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, sin miedo a la necesaria transformación que requiere el desarrollo del país, y derrotar a los enemigos de la patria, que quieren verla arruinada, pidiendo invasiones y medidas coercitivas unilaterales, los que no aportan sino destruyen. Esta iniciativa de ley asumida por la Asamblea Nacional es producto de un esfuerzo sostenido en medio de la adversidad del Presidente Nicolás Maduro por lograr mayor bienestar para nuestro pueblo.