Acusan a Biden de conspirar para bajar precios del petróleo

Tras haber arrancado julio pasado en torno a los 90 dólares, la cesta de crudos venezolana cotizada en los mercados internacionales se vino a menos para concluir el mes en un promedio de 83 dólares, afectada por temores a un derrumbe de la demanda petrolera y por afirmaciones de que la administración Biden anda fabricando datos de descenso de la demanda de gasolina para ocasionar la baja de sus precios.

La desaforada batalla del gobierno estadounidense por hacer retroceder los precios de la gasolina para así restar su incidencia sobre la inflación, ha sembrado tantas dudas en el mercado petrolero, al grado de provocar desconfianza en las cifras de la otrora prestigiosa Agencia Internacional de Energía, EIA, por sus siglas en inglés. También Wall Street ha comenzado a cuestionar los datos de la EIA.

El portal Oil Price apunta que colapso de los precios del petróleo ha sido tan épico e inesperado que algunos expertos en petróleo acusan a la administración Biden de fabricar datos de baja demanda de gas, en un intento por golpear los precios del petróleo.

A fines de junio la EIA cerró los informes durante varias semanas, aparentemente debido a un mal funcionamiento del servidor. Pero como ha señalado ForexLive, los datos de demanda de gasolina han sido consistentemente malos desde que regresó la EIA: «Tal vez hay un problema con los informes o tal vez es una conspiración», ha declarado ForexLive.

El estratega de energía de Bank of America, Doug Legate, publicó una nota titulada » la caída de la demanda de gasolina parece muy exagerada «.

«Para la semana que finalizó el 22 de julio, la demanda implícita de gasolina se recuperó a 9,2 millones de b/d, un aumento de 1 millón de b/d frente al promedio de las últimas dos semanas y el segundo nivel más alto de 2022 «, escribió BofA en la nota a los clientes. Curiosamente, la EIA informó una fuerte caída en la demanda de gasolina poco después, lo que llevó a la estratega global de energía Piper Sandler a etiquetar los datos como «torcidos», diciendo que la metodología dejaba «un margen significativo para el error».

“Se supone que debemos creer que, en julio, en plena temporada de conducción, solo estamos usando 8,6 millones de barriles por día. Eso sería medio millón de barriles por día menos que en mayo de este año; eso estaría por debajo del mínimo de covid de 2020”, señaló Sandler. “Así que preguntamos a todas las refinerías, preguntamos a todos los minoristas, preguntamos a todos los que reportaron ganancias esta temporada. Cada uno de ellos le dice que sus ventas no han bajado materialmente incluso desde los días anteriores al covid. Algunos reportan ventas récord”, agregó.

El petróleo venezolano cerró julio con un avance de 28,11 dólares respecto al término de 2021.

En 34.892 millones de dólares deuda consolidada de Pdvsa

Durante el período comprendido entre 2011 y 2014 la deuda financiera de Pdvsa presentó sostenidos incrementos, pasando de 34.892 millones de dólares a 45.736 millones, reporta el Informe del Comisario Pdvsa 2021

Por el contrario, entre 2015 y 2019 presentó continuas disminuciones, observándose un ligero incremento en los últimos dos años para ubicarse en 34.894 millones de dólares al cierre de 2021.

Entre 2018 y 2021 el importe de la deuda se ha sostenido, dada las restricciones económicas provenientes del bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América (EE. UU.), que limita el acceso a nuevos endeudamientos y dificultan la amortización de la deuda, aunado a las dificultades de flujo de caja que presenta la Corporación.

Caída de capacidad eléctrica propia afecta producción petrolera de Pdvsa

La falta de financiamiento impulsa una dinámica perversa que limita la capacidad de Pdvsa para el mantenimiento de infraestructuras, reparaciones a pozos e instalaciones de producción, lo cual ha creado una significativa Producción Diferida, detalla el Informe del Comisario de Pdvsa 2021

“La empresa se ha visto mermada de recursos para tareas de rutina como reacondicionamientos y reparaciones a pozos, adecuar facilidades de producción, reparar Taladros, así como vehículos, maquinaria pesada, equipos de apoyo y Mejoradores de crudos”.

Explica que entre las causas se halla la pérdida de capacidades de las Plantas Termoeléctricas a cargo de Pdvsa para garantizar la generación, transmisión y el suministro de energía eléctrica al conjunto de la operación petrolera nacional.

Para más detalles apunta que entre las principales causas de la variación con respecto al Plan de Producción de Petróleo y Gas, 2021, expuestas por los Administradores de la operación, fueron las siguientes:

a) Mayor número de pozos con baja producción, por falta de mantenimientos.

b) Incremento de pozos bajo Producción Diferida, que igualmente requieren materiales, equipos y servicios.

c) Fallas del Sistema Eléctrico Nacional.

d) Desfase del tendido de líneas de flujo y gas por falta de recursos financieros. e) Crudo fuera de especificaciones por insuficiencias de químicos para garantizar un óptimo tratamiento.

f) Baja confiabilidad de los sistemas de plantas de gas y manejo de gas, debido al retraso en los planes de mantenimiento correctivo por limitaciones de recursos financieros y operativos. g) Disminución del aporte de entregas de gas de PDVSA Gas.

h) Bajo desempeño por limitaciones de recursos financieros y operacionales

De 44 empresas mixtas, 22 produjeron nada

De las 44 Empresas Mixtas 22 no reportaron producción durante 2021, por lo cual requieren una evaluación exhaustiva que comprenda la justificación del incumplimiento del Plan de Negocios Original de cada una de ellas, considerando el Perfil de Producción y la Producción acumulada por cada una de estas EEMM al 31 de diciembre de 2021, sugiere el Informe del Comisario Pdvsa 2021.

En las empresas mixtas Pdvsa es el participante mayoritario con 60% o más del paquete accionario, definido como socio A, mientras el resto es detentado por el socio B.

De 44 Empresas Mixtas, 22 aportaron una producción total de 345,800 barriles diarios, MBD, constituyendo el 99% del total reportado por la CVP para el ejercicio enero-diciembre 2021 de 348,1 MBD.

El informe del comisario apunta que Pdvsa debe continuar conviniendo con el socio “B” la revisión de las condiciones operativas y las limitaciones para la producción, así como la intención de continuar o no operando con la Empresa Mixta, a fin de concretar la búsqueda de nuevos socios o la generación de Nuevos Esquemas de Negocios, incluyendo el financiamiento para las inversiones de las actividades requeridas, en función de alcanzar la concreción de la producción incremental.

Petrolera Paria, S.A. y Petrolera Güiria, S.A. de la División Oriental adscrita a la Dirección Ejecutiva Costa Afuera, no reportan producción desde su creación en 2006.

Aconsejan a británicos bañarse con toallas húmedas

Las empresas de agua del Reino Unido aconsejan a los clientes que ahorren agua y energía usando toallas húmedas o botellas con atomizador en lugar de ducharse durante la ola de calor y la sequía de este verano.

Los clientes dicen que los consejos que dan las compañías de agua son «ridículos», como buscar una canción de cuatro minutos de duración para ducharse o recoger el agua fría de la ducha hasta que se caliente, informa el Mail on Sunday. el Mail on Sunday. Otro consejo incluye el uso de barriles de roble para recolectar agua de lluvia.

Cat Hobbs, una activista de We Own It, que pide que las empresas de agua sean de propiedad pública, le dijo a Mail el domingo: «¿Están compitiendo las empresas para ofrecer el consejo más tonto? ¿Quién tiene un barril de roble, incluso si hubiera alguna posibilidad de lluvia para llenarlo? La hipocresía de las ‘empresas de agua’ es increíble».

Las facturas de energía en el Reino Unido aumentarán más de lo esperado este invierno, y muchos hogares luchan por poder pagarlas después de que Rusia recortó aún más las entregas de gas a Europa, elevando los precios del gas y la energía para el invierno y el próximo año. dijo la consultora BFY Group a fines del mes pasado.