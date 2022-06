Diatriba entre Joe Biden y petroleras presiona costo de la vida en Venezuela y en el mundo 

Las diferencias de opiniones entre el presidente de EEUU y su homólogo de la compañía petrolera Chevron, en torno a las políticas que deben guiar la industria de los hidrocarburos, revela contradicciones estratégicas que alejan la solución al problema inflacionario y, por el contrario, lo traslada a los países que gravitan alrededor de la todavía más fuerte economía del mundo.

El canal de noticias RT informa que el índice de precios al consumo de EEUU aumentó 8,6 % durante los últimos 12 meses, incluido mayo, lo que supone mayor aumento interanual desde diciembre 1981. El aumento fue generalizado, siendo los índices de vivienda, gasolina y alimentos los que más influyeron en la subida.

Detalla que el precio promedio de la gasolina de grado regular en el país norteamericano también batió un nuevo máximo histórico, situándose el pasado 14 de junio en los 5,016 dólares por galón (3,785 litros).

“Mientras, la inflación interanual en Alemania registra nuevos récords por tercer mes consecutivo, llegando al 7,9 % en mayo, debido al aumento de los precios de los productos energéticos. La reducción de los suministros gasísticos rusos hizo que las autoridades alemanas decretaran nivel de alerta por «escasez de gas» en el país”.

La inflación, que ya venía en alza, se ha visto acelerada por las sanciones que obstaculizan las exportaciones petroleras de Rusia, una de las mayores del planeta. En diciembre pasado envió cerca de 8 millones de barriles de petróleo y otros derivados a los mercados mundiales. Cinco millones de ese total fueron de crudo.

Aunque muy poco de ese petróleo llegó a Estados Unidos, pues Europa obtuvo el 60% y el 20% fue para China, en 2021, el precio del crudo se cotiza en los mercados mundiales de productos básicos, por lo que la pérdida del petróleo ruso afecta los precios en todo el mundo, sin importar dónde se use.

Y en lo atinente a Venezuela, país sancionado, el aumento de la gasolina en EEUU y en Europa eleva la incidencia inflacionaria de esos países, la cual se traslada al resto de las naciones elevando los costos de sus productos exportados. Es por ello que el BCV afianzó el ya progresivo incremento de la tasa de cambio, dólar, para evitar que una divisa abaratada sea objeto de compras especulativas que determinen precios de bienes importados artificialmente bajos.

Aun así, tal como ocurre globalmente, a las sanciones se añade la inflación externa para arreciar su incidencia sobre los precios internos en Venezuela, lo cual quedó revelado con el salto de 1,4% en marzo a 6,5% en mayo, mientras el dólar escalaba en ritmos de pequeños tramos, de 4,40 bolívares a 5,50.

Recapitulemos. La agencia EFE informó la semana pasada que Chevron respondió al presidente de EEUU, Joe Biden, instándole a colaborar con las petroleras y no «demonizarlas» ante su creciente campaña de presión para que produzcan más combustible y bajen los precios.

Los ejecutivos de las petroleras responden así a las cartas que Biden había enviado a las siete grandes compañías demandando acciones «inmediatas» en un contexto de encarecimiento histórico de los combustibles que ha contribuido a la inflación general.

El presidente Biden ha criticado los márgenes de beneficio de las petroleras e incluso acusó a Exxon Mobil, la mayor compañía del país, de no estar usando los terrenos que tiene alquilados para producir energía con el objetivo de mantener la producción baja.

El consejero delegado de Chevron, Mike Wirth, contestó a Biden atribuyendo el encarecimiento a un desequilibrio de mercado «agravado por la invasión rusa de Ucrania» y le reprochó que generalmente busque «criticar, y a veces demonizar», a su sector.

Wirth invitó a la Casa Blanca a «cambiar de enfoque» y aportar más «claridad y consistencia» en la regulación de los alquileres y permisos sobre los terrenos federales necesarios para su negocio.

Preguntado por la respuesta de Chevron, Biden consideró que el consejero ejecutivo de la compañía «es algo susceptible. No sabía que sus sentimientos se iban a ver heridos tan rápido. Miren, necesitamos más capacidad para refinar. Esta idea de que no tienen petróleo para perforar y extraer, simplemente no es cierta», manifestó el mandatario en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

La carta de Chevron sigue la línea de la que envió Exxon Mobil a Biden hace unos días, en la que la mayor petrolera del país pidió al Gobierno mejores políticas de arrendamientos, regulación para infraestructuras y, a corto plazo, medidas de emergencia.

Las petroleras han mostrado renuencia a ejecutar nuevas inversiones así como reacias de reanudar la producción de petróleo a los niveles previos a la pandemia, en medio de preocupaciones sobre la perspectiva de normas ambientales más estrictas que podrían reducir la demanda futura. Muchas de esas reglas más estrictas se han reducido o no se han convertido en ley.

Además, CNN señala que no solo la producción de petróleo está rezagada con respecto a los niveles previos a la pandemia. También hay menos capacidad de refinación en EE.UU. Hoy, alrededor de 1 millón menos de barriles de petróleo por día están disponibles para dividirse en gasolina, diesel, combustible para aviones y otros productos derivados del petróleo.

“Las normas ambientales estatales y federales están impulsando a algunas refinerías a cambiar del petróleo a combustibles renovables con menos carbono. Y algunas empresas están cerrando refinerías más antiguas, en lugar de invertir el dinero que costaría mantenerlas en funcionamiento. Especialmente, con refinerías nuevas masivas que se abrirán en el extranjero en Asia, Medio Oriente y África en 2023”.

Paradójicamente, las posiciones de las grandes petroleras estadounidenses están a la par de las respuestas dadas por el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, quien, según RT, ha señalado en varias ocasiones que el actual auge de los precios de alimentos, recursos energéticos y otros bienes «no sucedió ayer» y no tiene nada que ver con la operación militar de Moscú.

«Es resultado de varios años, resultado de muchos años de la política macroeconómica irresponsable de los países del G7, la emisión descontrolada y de la acumulación de las deudas no respaldadas», sostuvo el mandatario, al señalar que estos procesos solo se aceleraron con la pandemia del covid-19.

Las palabras de Putin hallan también asidero en el columnista del diario The Wall Street Journal Holman W. Jenkins Jr., quien en un artículo publicado este 21 de junio afirmó que “Las reiteradas declaraciones del presidente de EE.UU., Joe Biden, en las que culpa al mandatario ruso, Vladímir Putin, por el drástico aumento de los precios en el país norteamericano, son «publicidad falsa por partida triple».

El autor señala que el actual incremento de los precios del petróleo no empezó con el inicio del conflicto en Ucrania. «Por mucho que se hable de Ucrania, el 55 % del aumento actual desde el pasado diciembre se produjo antes de la invasión rusa. Y lo que es más importante: la subida de la gasolina al por menor ha sido desproporcionadamente grande en relación con la subida subyacente del precio del petróleo», destacó Jenkins

Ni negros, ni idiotas, ni comunistas, ni gitanos

En 1936 el Congreso de Venezuela sancionó una nueva Ley de Inmigración y Colonización, la cual se excluía como inmigrantes a las personas que no fueran de raza blanca, mayores de 60 años, presidiarios, lisiados, idiotas, gitanos, buhoneros y todas aquellas que profesaran ideas contrarias al Gobierno y a la Constitución, reseña el texto Formación rentística petrolera y política inmigratoria del Estado venezolano: 1936-1958, publicado por la Universidad Nacional Abierta.

El extenso estudio elaborado por el historiador Humberto Trompiz Valles, egresado de la Universidad de los Andes, introduce en el capítulo sobre la política inmigratoria de los gobiernos presididos por Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, el interés que desde la vida independiente de Venezuela tiene el poder público por acrecentar los flujos migratorios hacia el país.

Destaca que entre 1832 y 1888 fueron muchas las leyes sobre inmigración con resultados insignificantes, pues durante ese periodo el ingreso de extranjeros apenas fue de 26.090, un promedio anual de 465, lo que demuestra la poca significación de Venezuela como polo de atracción, si se compara con Argentina: 6.4 millones entre 1856 y 1932; Brasil 4.4 millones entre 1821 y 1932.

“Entre las razones podrían estar las relaciones precapitalistas en la agricultura, lo que determinó la ausencia de un mercado de trabajadores libres, lo cual era poco atractivo para los europeos procedentes de un régimen de producción propiamente capitalista”.

Durante la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935), entre 1905 y 1932 el saldo migratorio fue de 14.613 personas, inducida por la explotación petrolera. No obstante, Trompiz apunta el gomecismo mostró poco interés por fomentar el ingreso de inmigrantes.

El investigador señala que tras la muerte de Gómez, en 1936 el Estado se hace intervencionista con el propósito de abrir paso al desarrollo capitalista mediante la capitalización de la renta petrolera, bajo la conducción de una elite política burguesa. No obstante, aclara, la burguesía productora era más un deseo que una realidad.

“Por ello, entre 1936 y 1945, además de buscar la diversificación de las fuentes de riqueza social, también buscaba fabricar empresarios con el fin de extender las relaciones obrero-patronales más allá del sector petrolero”.

Es en este momento cuando se formula una política inmigratoria con los objetivos de renovar la agricultura, superar el carácter minero de la economía y desarrollar la industria manufacturera. Es aquí donde interviene Alberto Adriani, quien recogiendo los propósitos de las políticas inmigratorias del siglo XIX plantea: “educar, que es la función que Bolívar atribuía a la inmigración; y aumentar y mejorar nuestra población blanca”.