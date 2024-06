¡Queremos pagar impuestos!

Cito de nuevo la genial frase de Ferdinand Lundberg según la cual la clase dominante en un Estado es la que no tiene que pagar impuestos. Hasta la Revolución Francesa, estaban exentos de ellos el clero y la nobleza. Esta desigualdad detonó una Revolución que acabó parcialmente con los privilegios y con parte de los privilegiados.

La situación actual vuelve a ser de injusticia insostenible o, para decirlo en otros términos, pre revolucionaria. Desde el siglo XVIII, un refrán y dos principios regulan la delicada materia de los tributos. El refrán postula que nadie escapa de la muerte ni de los impuestos. Los dos principios son: el de progresividad, de acuerdo con el cual quien más dividendos obtiene, más impuestos paga, y el de territorialidad, según el cual los impuestos se cancelan en el país donde se produce el ingreso que los motiva. Desde mediados del pasado siglo los tres han sido inconstitucionalmente derogados: los más ricos no pagan impuestos; quien más ganancias obtiene menos paga, y los tributos no se cancelan al país donde se producen las ganancias.

Informemos al lector de estas drásticas transmutaciones. En la Alianza Atlántica –pero no sólo allí- los super ricos financian las campañas electorales de los congresistas, los cuales convierten en leyes las aspiraciones de sus generosos promotores. Así, en Estados Unidos en 1960 la tasa máxima de impuestos para las grandes fortunas era de 91%; para 2023, según Americans for Tax Fairness, en ningún caso excede del 37%. Las tasas que en promedio se aplican son todavía más bajas: la usualmente aplicada a las 400 mayores fortunas de ese país no pasaba de 23%, mientras que los ciudadanos de menores recursos o empobrecidos cancelan 24,2 % de sus ingresos. Añadamos que los asesores legales de las grandes patrimonios encuentran siempre triquiñuelas y martingalas para disminuir todavía más su tributación. Según informes de la BBC, Jeff Bezos no canceló un céntimo por impuestos entre 2007 y 2011; y tampoco canceló un céntimo Elon Musk en 2018 (https://www.xataka.com/magnet/1960-milmillonarios-eeuu-pagaban-tasa-impositiva-91-hoy-37-a-algunos-les-parece-injusto#. Donald Trump se niega a hacer públicas sus declaraciones de impuestos. Wikipedia reporta que en 2011 canceló en tributos cero dólares por su inmensa fortuna. Para su segunda presidencia propone eliminar totalmente los impuestos sobre la renta y sustituirlos con impuestos a las importaciones, que deberán pagar esencialmente los consumidores.

Otro antídoto contra el pago de tributos son los paraísos fiscales, sobre los cuales escribimos anteriormente. Situados en países sin impuestos o con tasas meramente simbólicas, son el sumidero de los grandes torrentes de capital exaccionados a los países dependientes. Un informe de 2019 de la Comunidad Europea estimaba el capital global depositado en ellos offshore en 7,8 billones de dólares, el 10,4% del PIB global; y citaba estudios que subían la estimación a cifras de 8,3 billones a 10,3 billones de dólares (EC 2019, http://infoposta.com.ar/notas/12224/para%C3%ADsos-fiscales-globalizaci%C3%B3n-del-capital-socialismo/) (Un billón son mil millones de dólares).

Los países en vías de desarrollo suman sus esfuerzos para exceptuar de impuestos al gran capital que los explota. En 1998 Rafael Caldera suscribió con Estados Unidos el infame “Tratado contra la Doble Tributación”, en virtud del cual empresas e individuos de la potencia norteña pagarían cero impuestos en Venezuela, a cambio de igual trato para nuestros escasos ciudadanos y poquísimas empresas en dicho país. Estados Unidos era para entonces nuestro primer socio comercial: no hay que devanarse los sesos para saber a quién favorecía tal estafa en forma de tratado. Conjuntamente con Fermín Toro Giménez demandé su nulidad por violar entre otros el artículo 1 de la Constitución, que acuerda a la República el soberano derecho irrenunciable de “inmunidad”, vale decir, el de no someter sus controversias de interés público nacional a tribunales extranjeros. Pero la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia suscrita el 17 de octubre de 2008 por Luisa Estela Morales contradice la Constitución al afirmar que en Venezuela “resulta imposible sostener una teoría de la inmunidad absoluta o afirmar en términos generales la inconstitucionalidad de las cláusulas arbitrales en contratos de interés general (…)”. Por aplicar esta doctrina de la nuestra supuesta “inmunidad relativa” al diferendo con Guyana se produjo el “laudo arbitral” que pretende arrebatárnosla.

Desde entonces ha suscrito Venezuela unas tres decenas de tratados contra la doble tributación que eximen de pagarnos impuestos a ciudadanos y empresas de otros tantos países, muchos de los cuales participan del criminal bloqueo, extorsión y sabotaje contra Venezuela.

Por si las exenciones precedentes no bastaran, citamos el articulo 28 de la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, de acuerdo con el cual personas jurídicas, públicas, privadas mixtas y comunales, nacionales o extranjeras que operen en dichas zonas podrán beneficiarse de los incentivos fiscales y aduaneros siguientes: “1) El reintegro tributario de importación (draw back), conforme al criterio que sea determinado por el Ejecutivo Nacional (…) 2) El reintegro tributario en materia de otros impuestos nacionales, conforme al criterio que sea determinado por el Ejecutivo Nacional (…)”. En otras palabras, los extranjeros beneficiados con “zonas económicas especiales” podrían serlo también con el inconstitucional privilegio de no pagarnos ningún tipo de impuestos.

¿Estará alguien consciente del extremo peligro que implica exonerar de impuestos sobre sus obscenas ganancias al 10% de la población que ya acapara 90% de la riqueza del planeta?

Sí: en enero de 2024 más de 250 billonarios y millonarios reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos emitieron una carta abierta con la petición de que se aplicaran impuestos a su extrema riqueza. Acompaña dicha carta una encuesta planteada por Survation a 2.300 billonarios y millonarios del G20: 74% de ellos apoya mayores impuestos; 54% opina que la extrema concentración de riqueza es una amenaza para la democracia.

Parecen cosas de Eduardo Galeano en La Escuela del Mundo al Revés.. Enderecémoslo.