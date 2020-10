97% de los venezolanos rechazan las medidas coercitivas contra el país

El 97,7% de los venezolanos no están de acuerdo con las sanciones de Estados Unidos contra Petróleos de Venezuela (PDVSA), el Petro y el oro venezolano.

Así lo detalló el presidente de la República, Nicolás Maduro, al presentar los resultados de la encuesta en línea Sistema Patria en la que venezolanos responden, en un minuto, las siete preguntas sobre el bloqueo imperial y sus efectos en la economía del país.

En un primer corte de esta encuesta, realizado este 30 de septiembre, “8 millones 232 mil 695 ciudadanos y ciudadanas, el 56% mujeres, 44% hombres”, respondieron, según refleja Prensa Presidencial.

El Jefe de Estado indicó que un 90,8% opina que las sanciones aplicadas por Estados Unidos desde el año 2015 contra Venezuela violan el derecho internacional y la soberanía de Venezuela.

Entre tanto, un 84,1% cree que las denominadas sanciones del gobierno de Estados Unidos han perjudicado la economía y la calidad de vida en el país.

Aprovechó para hacer un llamado a las filas de la Revolución: “Pido apoyo, que no se pongan con leguleyismo algunos voceros del chavismo, porque estamos en una verdadera emergencia y si están cayendo las bombas, no se pongan ustedes a decir que no hay que responder y que no hay que actuar de otra forma”.