A sus 80 años AD dice que vuelve al voto

Para celebrar el 80 aniversario de Acción Democrática, su secretario general, Bernabé Gutiérrez, invitó a los opositores en general a votar y prometió que AD mantendrá la vía electoral, enmendando errores del pasado cuando buscaron atajos antidemocráticos.

“Nosotros no creemos en mesías, en invasiones, ni en aventuras golpistas, creemos en el voto. AD no se volverá a equivocar no participando, esta es una Acción Democrática que no necesita ir a ningún país a pedir sanciones”, dijo.

En El Paraíso, la fiesta tuvo, según sus organizadores, más de 8.000 personas, entre seguidores de la tolda blanca, y representantes de la llamada Alianza Democrática, es decir, los partidos de oposición que participaron en las pasadas elecciones parlamentarias de 2020, cuyos candidatos viajaron a Caracas para la celebración.

Luis Eduardo Martínez, diputado a la AN por AD, dijo a medios nacionales que, como ya nadie quiere abstención, Gutiérrez y el ex diputado Henry Ramos, quien encabeza a los adecos del G4, quieren pactar candidatos comunes para el 21N, aunque hasta el momento Ramos y sus seguidores, que celebraron el aniversario desde una cancha en Baruta, en la precampaña se diferencian de los de Gutiérrez usando una tarjeta negra, como la de Raúl Leoni en 1963, cuando el partido tuvo otra división.