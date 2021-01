Academia de Ciencias Políticas lamentó decisión de la CIJ

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales lamentó la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que se declaró competente para conocer la demanda de Guyana contra Venezuela.

Para la Academia es una prioridad ética e histórica la defensa territorial del país.

“Instamos al arreglo práctico de la controversia y no sobre la determinación de la nulidad o validez del Laudo Arbitral. Esta es una controversia que, por su naturaleza no justiciable, escapa a la competencia material de la CIJ. Por estas razones, la Academia no comparte la decisión de la CIJ, pero la respeta”, dicen en el comunicado.

“El riesgo de que la CIJ declare sobre la validez del Laudo Arbitral afectaría internacionalmente la reclamación de Venezuela. Sobre todo si esta no se defiende haciendo valer apropiadamente las argumentaciones que nos asisten sobre la invalidez del Laudo Arbitral”, señalaron.

Piden a los venezolanos unirse a la lucha por sus derechos y a los mejores expertos nacionales e internacionales para formar el mejor equipo de defensa, el grupo debe fijar la estrategia procesal, diplomática y comunicacional.

Tras sentencia de la CIJ, el Gobierno reiteró su rechazo a las pretensiones de reconocer la validez del Laudo Arbitral de 1899, que despojó al país de 159.000 kilómetros cuadrados de territorio al oeste del río Esequibo.

Recientemente, con el fin de incrementar las acciones trazadas para proteger la soberanía nacional, el Gobierno de Venezuela estableció una “Zona Estratégica de Desarrollo de la Fachada Atlántica”, la cual pretende brindar “protección y salvaguardia de la jurisdicción” en su territorio.