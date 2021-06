Adán Chávez pide crear agenda de acción común contra el imperialismo

El coordinador nacional del Congreso Bicentenario de los Pueblos del mundo, profesor Adán Chávez instó a los representantes de más de 3 mil organizaciones a nivel global, a unir esfuerzos para crear una agenda estrátegica de acción conjunta contra el asedio imperialista contra las naciones progresistas y libres del mundo.

El también embajador de Venezuela ante Cuba enfatizó que es hora de consolidar una línea común de acción con miras a refrendar las luchas de todos los pueblos del mundo.

Dijo que se busca consolidar fuerzas para crear mecanismos y lograr vencer un objetivo común como el sistema capitalista, como resultado de la disertación durante estos tres días, hasta la plenaria de este evento internacional que se desarrollará el próximo 24 de junio, como parte de las actividades conmemorativas de los 200 años de la Batalla de Carabobo.

Justo homenaje a Aristóbulo Istúriz

Durante el desarrollo del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, el embajador de Venezuela en Cuba, Adán Chávez manifestó que era propicia la ocasión para rendir homenaje a Aristóbulo Istúriz, quien fue uno de los propulsores en los preparativos de este evento internacional.

En este orden de ideas, resaltó que “sin restarle importancia a uno y a otro que nos han dejado físicamente, pero que están entre nosotros, yo quiero recordar al negro Aristóbulo. Que viva la Patria. Fijense que todos los compañeros y compañeras están con nosotros al igual que Chávez. Y traigo a colación a Aristóbulo, porque fue uno de los compañeros que nos han dejado, por la pandemia y otras situaciones de salud, y él estuvo involucrado directamente con la organización de este importante evento. Por eso hay que rendirle el justo homenaje”

“La última vez que nos comunicamos y hablamos por teléfono, yo estaba en La Habana y fue unos 15 días antes de su partida física y me llamó porque estaba organizando junto a nosotros, un encuentro virtual de los educadores yu educadoras del mundoque están aquí algunas y algunos. Hablamos del Congreso y al despedirnos, me dijo nos vemos en el encuentro virtual. El quería estar seguro de que yo iba a participar en el encuentro. El día del encuentro virtual, entonces me enteré que no iba a estar y me enteré que lo habían hospitalizado de emergencia. Todos y todas están con nosotros y estarán con nosotros para siempre, empezando con el espíritu y razón del comandante Hugo Chávez Frías”.