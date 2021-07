AN afina normativa hacia la multimodalidad en estudios universitarios

La Subcomisión de Educación Universitaria, Técnica y Productiva de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional inició proceso de deliberaciones para precisar algunos artículos que forman parte del Proyecto de Ley de Fomento de los Procesos Educativos Alternativos de Educación Universitaria, con la finalidad de crear un andamiaje jurídico que avale y permita la multimodalidad, que ya se desarrolla en el país y el resto del mundo a raíz de la pandemia.

Una nota de prensa publicada por el portal web del Parlamento destacó que los integrantes de la subcomisión conocieron diversas propuestas, para luego escuchar al vicepresidente de la instancia, diputado Jesús Santander, quien explicó en videoconferencia la exposición de motivos de este instrumento legal que “responde a una deuda que tiene el país con las nuevas formas de la educación, que se han venido aplicando por la irrupción de Covid-19 en el año 2020”.

En este sentido, el parlamentario detalló que las actuales circunstancias has permitido la incorporación de diversas modalidades en la educación, que en el caso venezolano ha sido avalado por las resoluciones de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). No obstante, el parlamentario estima que la Asamblea Nacional (AN) debe garantizar las herramientas legales de la multimodalidad.

Seguidamente, el diputado Jesús Santander aseveró que la idea es que este sistema “no quede a discrecionalidad de algún ministro, sobre todo de alguno con mentalidad ortodoxa que no crea en la modalidad de educación a través de programas de medios de comunicación o de plataformas electrónicas”.

El vicepresidente de este Subcomisión de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional subrayó que con este compendio legal se busca un resguardo jurídico que sea avalado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, como ente rector, el cual debe garantizar el reconocimiento de los títulos obtenidos bajo la modalidad no presencial.

El parlamentario Santander puntualizó que en Venezuela la educación es considerada como un derecho humano y un deber social fundamental y un servicio público, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de los ciudadanos.

“El proyecto de ley destaca que la Multimodalidad Educativa, o Flexibilidad Modal, es la combinación, agrupación y convergencia de modelos, enfoques, estilos de aprendizaje, recursos existentes, así como de alternativas de apoyo a la formación presencial, semipresenciales, en línea, virtuales, híbridos y a distancia, que flexibilizan tanto el currículo, como su facilitación en espacios físicos y tiempos definidos”- afirmó finalmente el diputado Jesús Santander, vicepresidente de la Subcomisión de Educación Universitaria.