AN aprobó acuerdo para honrar legado del arquitecto Fruto Vivas

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves por unanimidad el proyecto de Acuerdo para conmemorar el sensible fallecimiento del arquitecto Fruto Vivas, quien falleció este martes a la edad de 94 años.

Durante la sesión especial, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, destacó el trabajo realizado por Vivas y su lucha por la «sostenibilidad de la vida humana, mucho antes de que se comenzara a hablar del cambio climático».

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, Rodríguez compartió diferentes anécdotas acerca del arquitecto Fruto Vivas.

Entre estas historias recordó la construcción de las residencias ubicadas en Santa Rosa, en la Avenida Libertador; y la solicitud para la creación del Mausoleo que se encuentra en el Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos del comandante Hugo Chávez.

«Uno de los días más tristes de nuestra vida, el 5 de marzo de 2013, a eso de las ocho de la noche, me llama el presidente Nicolás Maduro y me dice: ‘anda a hablar con Fruto, ya sabe para qué’. Apenas me abre la puerta de la casa me dice ‘Ya sé para que vienes. Ya estoy dibujando. Mañana lo tienes’. Fruto, mientras que el pueblo lloraba a Chávez, Fruto se quedó viviendo en el cuartel de la montaña. Salió de ahí el mismo día que terminó el Mausoleo de Hugo Chávez. Me dijo ‘Yo siempre soñé con hacerle una casa a Chávez. Me duele mucho que está casa que le construí sea la última morada del comandante Hugo Chávez», contó el parlamentario.

Durante su participación, el presidente de la AN anunció que, por órdenes del presidente Nicolás Maduro, se aprobaron los proyectos relacionados con el Collar de Oro para el Waraira Repano y la exposición de las obras del arquitecto.

Por su parte, el diputado José Gregorio Correa solicitó a la Asamblea Nacional crear un premio anual que lleve el nombre de «Fruto Vivas».

«Este parlamento, representante de la voluntad popular, debería pensar en un premio anual al trabajo arquitectónico, un premio que lleve el nombre de Fruto Vivas y que sea entregado por este parlamento», recalcó durante su participación.

Destacó todos los reconocimientos realizados hacia el arquitecto, y aseveró «la arquitectura en Venezuela, se llama Fruto Vivas».

Fruto Vivas era una leyenda

En la sesión extraordinaria también participaron el arquitecto de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Domingo Acosta, quien resaltó la labor y obra del maestro; así como su hijo Vladimir Vivas.

«Su pensamiento, su afán por un mundo mejor es más trascendental y su obra es más que su pensamiento. Fruto era una leyenda. Sus proyectos y obras generaban nuestra profunda admiración», puntualizó el arquitecto de la UCV.

«Fruto Vivas» se caracterizó en vida por ser un hombre orgánico, con sentido comunitario, revolucionario, autóctono e inteligente.

Se conocen de su larga trayectoria obras como la Iglesia de Santa Rosa, Valencia; Club Táchira, Caracas; Hotel Moruco, Mérida; Museo de Arte Moderno, Caracas; Iglesia del Santo Redentor, San Cristóbal; Iglesia de la urbanización de Zapara, Maracaibo; Hotel La Cumbre, Ciudad Bolívar; Pabellón Venezolano en Hannover Expo, Proyecto para la sede de la ONG Vidas Recicladas en Santos, Brasil.

También, La Flor de los Cuatro Elementos, en el Mausoleo del comandante Hugo Chávez en el Cuartel de la Montaña, Caracas, forma parte de su obra.