AN aprobó proyecto de acuerdo por fallecimiento de Luis Alfonso Reyes

La Asamblea Nacional, en sesión ordinaria, aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo por el sensible fallecimiento del diputado del diputado del Bloque de la Patria, Luis Alfonso Reyes Castillo, por su extraordinaria labor parlamentaria y revolucionaria en favor del pueblo y en pro del bienestar social.

La diputada e integrante del partido ORA, Yeikar Sarahí Pérez dijo que “todos sentimos una gran pena, pero guardemos su maravilloso recuerdo como una joya en nuestros corazones, por eso sepan queridos parlamentarios que a poesar de la pérdida del diputado Luis Reyes, queda el espíritu avasallador y la fuerza para seguir construyendo la Venezuela bonita. Luis no murió, Luis se multiplicó”.

Posteriormente, la parlamentaria Blanca Rosa Eekhout, quien contó de manera breve las circunstancias en que conoció al compañero de Lucha Luis Alfonso Reyes, destacando la humildad del compañero del partido ORA, su constancia y coraje.

Diputada Blanca Eekhout resaltó la humildad y gallardía del diputado Luis Reyes/ Foto: Wilmer Errades

“Nos sentimos honradas de rendir homenaje a un compatriota en medio de las controversias aportó por la unidad de la Patria. Quiero agradecer al partido ORA su firmeza y continuidad del trabajo del camarada Reyes, en estos momentos complejos que enfrentamos, se necesita humildad y valor para seguir juntos. A sus familias también le enviamos un abrazo. Hoy mas que nunca seamos chávez y creamos en el pueblo, en la patria, en el cristo Redentor. Nosotros y nosotras, Venceremos”- puntualizó.

Seguidamente, la diputada Asia Villegas resaltó que “es necesario darle un reconocimiento de la espiritualidad que crean una sociedad más humana que distingue al chavismo, y una lección que nos dejó Luis Alfonso Reyes fue la tolerancia y la fuerza de la fe. Gracias a Luis Reyes, a la vida y a la Revolución transformadora. Persistirá su legado en cada uno de nuestros corazones”.

Finalmente, leyó la letra de la canción “Cuando un amigo se va” de Alberto Cortez.

Cuando un amigo se va

Queda un espacio vacío

Que no lo puede llenar

La llegada de otro amigoCuando un amigo se va

Queda un tizón encendido

Que no se puede apagar

Ni con las aguas de un ríoCuando un amigo se va

Una estrella se ha perdido

La que ilumina el lugar

Donde hay un niño dormidoCuando un amigo se va

Se detienen los caminos

Y se empieza a rebelar

El duende manso del vinoCuando un amigo se va

Galopando su destino

Empieza el alma a vibrar

Porque se llena de fríoCuando un amigo se va

Queda un terreno baldío

Que quiere el tiempo llenar

Con las piedras del hastíoCuando un amigo se va

Se queda un árbol caído

Que ya no vuelve a brotar

Porque el viento lo ha vencidoCuando un amigo se va

Queda un espacio vacío

Que no lo puede llenar

La llegada de otro amigo