AN aprueba Ley aprobatoria de enmienda de Kigali al protocolo de Montreal

El diputado Ricardo Molina, Presidente de la Comisión de Ecosocialismo, realizó un resumen de la exposición de motivos para la discusión de la primera discusión del Proyecto de Ley Aprobatoria de la Enmienda de Kigail del Protocolo de Montreal sobre las sustancias agotadoras de la capa de ozono y destacó que esta discusión no se había realizado porque la AN en desacato no había permitido la discusión del tema, por cuanto la República estaba pendiente por la aprobación de la plenaria de la enmienda de Kigali que entró en vigor el 1 de enero de 2019, inserta dentro del protocolo de Montreal.

“De las cinco enmiendas al Protocolo, Venezuela ha ratificado las cuatro primeras, quedando pendiente la ratificación a la Enmienda de Kigali. Es muy importante que la República suscriba la Enmienda de Kigali, en el marco de la defensa de los derechos de la Madre Tierra, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo del Objetivo Histórico 5 de la Ley Constitucional del Plan de la Patria”, comentó Molina.

Desde los años 80 se ha evidenciado el deterioro de la capa de ozono y se estableció como causante el uso de un grupo de sustancias químicas de origen industrial denominadas Sustancias Agotadoras de Ozono (SAO).

La República Bolivariana de Venezuela es signataria del Protocolo de Montreal, el cual fue ratificado en enero de 1988. Este Protocolo entró en vigor el 1° de enero de 1989.

Este Protocolo ha sido exitoso, pues las medidas adoptadas por los Estados Parte para la eliminación progresiva de la producción y el consumo de Sustancias Agotadoras de Ozono, han logrado detener el deterioro de la capa de ozono.

El Protocolo obliga a las Partes a que sustituyan los clorofluorocarbonos (CFC) por los Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) que son menos dañinos, alternativa tecnológicamente existente y viable para entonces.

Hasta ahora, se han adoptado cinco enmiendas a este Protocolo. Las primeras cuatro establecieron calendarios de eliminación gradual de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, un sistema de licencias para la importación de Sustancias Agotadoras de Ozono y el control al comercio internacional de bromuro de metilo, control y cupos autorizados para la producción de Sustancias Agotadoras de Ozono, prohibición del bromoclorometano, e imponiendo controles a la producción de CFC y al comercio de CFC con los Estados que no son Parte del Protocolo. Estas son conocidas como la Enmienda de Londres de 1990, la Enmienda de Copenhague de 1992, la Enmienda de Montreal de 1997, y la Enmienda de Beijing de 1999.

La más reciente es la Enmienda de Kigali, la cual se aprobó en el marco de la XXVIII Reunión de las Partes (MOP28) celebrada en Kigali, Rwanda, en octubre de 2016, en virtud de la cual se procederá a la reducción de la producción y el consumo de hidrofluorocarbonos (HFC), que son poderosos gases de efecto invernadero que tienen un potencial de calentamiento atmosférico importante, lo cual conlleva a asumir nuevos retos en el marco del Protocolo de Montreal. La Enmienda de Kigali entró en vigor el 1 de enero de 2019.