AN conformará comisión para el diálogo nacional “con todos”

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció este martes que el parlamento promoverá una comisión para el diálogo nacional, donde se incorporará a todos los sectores del país.

“Vamos a emprender, no solamente el diálogo, sino un proceso permanente de consulta, no puede ser que después de una elección algunos se separen de aquellos recorridos que hicieron cuando eran candidatos, no puede ser. Nosotros debemos regresar a cada calle, a cada casa y establecer mecanismos tecnológicos y presenciales de consulta permanente para saber cuáles son los temas que el pueblo desea que se discutan en este parlamento”, indicó.

Durante su discurso en el acto de instalación del periodo de sesiones ordinarias de la AN, Rodríguez, resaltó que este diálogo se deberá fomentar bajo la premisa de “reconciliación sí, pero sin amnesia” y deberá garantizar la participación de todos los factores políticos, sociales y económicos del país, “incluso aquellas fuerzas políticas que participaron y no lograron obtener un diputado”.

El presidente del parlamento hizo un repaso por las acciones que desde este poder público se ejecutaron en el lustro pasado, donde la oposición era mayoría y recalcó que estas no pueden quedar impunes, bajo la escusa de la reconciliación y el perdón.

“Si queremos procurar y promover la reconciliación tenemos que ver con alarma lo que ha ocurrido en este recinto los pasados 5 años de esa gestión. Obedeciendo a la voz y la expresión de quienes nos eligieron, no podemos olvidar; reconciliación sí, pero sin amnesia, perdón sí, pero sin olvido. Hay crímenes quedeben ser pagados porque fueron crímenes contra nuestro pueblo, para afectar el estado de bienestar que había construido el Gobierno Bolivariano”, indicó.

Recordó que entre las acciones perpetradas por quienes dirigían el extinto parlamento estuvo la entrega del territorio “donde pactaron con bandas paramilitares para que los llevaran a un conciertico allá en Cúcuta”, así como la entrega del territorio Esequibo “a cambio de favores del decadente imperio británico”.

“El venezolano, patriota de verdad, defiende como el único instrumento de negociación el Acuerdo de Ginebra de 1966, que señala y repite hasta la saciedad, para que lo sigan diciendo nuestros hijos y nuestras hijas, para que lo sigan diciendo nuestras nietas y nietos y las generaciones por venir: el Esequibo es nuestro”, enfatizó.

Agregó que “el epicentro, el nucleo de dónde se planearon esos desmanes, el punto que se puso de manera genuflexa al servicio de la peor administración de los EEUU, fue este parlamento”, lamentó al tiempo que desestimó las amenazas del Gobierno de los Estados Unidos y sus sanciones.

“Métanse sus sanciones por dónde les quepan; Donald Trump, Juan Guaidó, Julio Borges, etc.”, expresó.

Asimismo, denunció el latrocinio que envolvió a la dirigencia opositora en el parlamento que es objeto de reseñas por parte de medios de comunicación internacionales.

“Fueron crímenes donde se robaron y se han robado miles de millones de dólares que tan útiles nos hubieran sido para comprar los alimentos, las medicinas y equipo que tanto requiere nuestro pueblo”, denunció.

En este sentido, llamó a los diputados que fueron juramentados para legislar durante el periodo 2021-2026, a realizar un “exorcismo” y garantizar que el parmalento esté al servicio del pueblo, la soberanía y la independencia del país.

“Estamos obligados al exorcismo porque si este pueblo ha resistido tanta agresión, si este pueblo salió el pasado 6 de diciembre a alzar su voz, no podemos hacer menos que darlo todo para defenderlo y apoyarlo”, sentenció.

Reconocimiento al presidente Maduro

El parlamentario destacó los esfuerzos realizados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en función de garantizar la paz del país en medio de la ola de agresiones que contra el país ejecuto la administración Trump con el aval de la oposición venezolana.

“Podemos ver como la Patria ha sido salvada y sería mezquino no reconocer las fuerzas del presidente”, subrayó al tiempo que ratificó su apoyo al gobernante venezolano para desde la AN promover las acciones necesarias para garantizar la recuperación económica del país.

“Tenemos que lograr recuperar el estado de bienestar y tenemos que ayudar al Gobierno Bolivariano y al pueblo venezolano para recueprar este estado de bienestar qaue fue atacado por los traidores a la Patria”, dijo.