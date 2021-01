AN juramentó este martes 35 diputados suplentes

Este martes se llevó a cabo una nueva sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) donde se juramentaron 35 diputados suplentes de la reciente elegida AN. La juramentación de estos diputados no se había realizado debido a que algunos de los parlamentarios electos, se encontraban contagiados de covid-19, el pasado 5 de enero cuando se realizó la juramentación.

Durante la sesión de este martes se debatirá la designación de presidentes y vicepresidentes, de las comisiones permanentes y especiales, la constitución de los comités de postulaciones del electorales y designación de los integrantes de la Comisión Preliminar para los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El tercer punto que de debatirá este martes es el acuerdo sobre la liberación de recursos financieros necesarios para la Vacunación contra el covid-19. Mientras que en el cuarto y ultimo punto se realizará la salutación referente al Día del Maestro.

Referente al tercer punto, el diputado a la AN, Luis Parra, quien fue parte de la gestión anterior, aseguró que están dispuestos a someterse a la investigación de recursos.