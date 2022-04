Ángel Rodríguez: Me parece que ya hay acuerdos entre Venezuela y EE. UU.

Aquellas horas de incertidumbre que vivió Venezuela desde la madrugada del 12 de abril de 2002 hasta el domingo 14, Ángel Rodríguez estuvo en el Palacio de Miraflores contactando a comunicadores sociales o populares para pedirles que informaran los hechos apegados a la verdad.

En esas horas, de las cuales ya se cumplirán 20 años, Rodríguez estuvo en continua comunicación con sus colegas diputados Cilia Flores y Nicolás Maduro. Con ellos había compartido curules en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y tareas en el Movimiento Quinta República (MVR) fundado por el entonces candidato Hugo Chávez. De hecho, ya siendo este el jefe de Estado, Rodríguez fue designado en 2009 Ministro de Energía Eléctrica. “Cuando conocí a Ángel, no tenía canas”, dijo Chávez al tomarle juramento en Miraflores.

Por sus conocimientos en el área de hidrocarburos (es técnico instrumentista petrolero) el diputado Rodríguez ha estado adscrito a ese trabajo en el Poder Legislativo. Actualmente ocupa la presidencia de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, en cuyo despacho, ubicado en el edificio administrativo del Poder Legislativo (esquina de Pajaritos), nos concedió la entrevista.

—Hay muchas voces internas y externas que arrojan dudas sobre la capacidad de Venezuela para producir y exportar petróleo. Ese tema lo volvieron a plantear ahorita con ocasión de la visita al país de unos enviados del gobierno estadounidense. ¿Cuál es la situación de la industria petrolera estatal?

—Creo principalmente que lo que nos ha permitido avanzar en el alza de la producción de los hidrocarburos, ha sido el recurso humano que tenemos nosotros. Y también la capacidad de dirección que ha tenido el ministro Tareck El Aissami. Él ha jugado un papel muy importante para lograr levantar la producción del año pasado a 1 millón 43 mil barriles. El ministro, con todos los factores técnicos y laborales del país, ha logrado un objetivo importante.

—¿En qué circunstancias se dio ese levantamiento de la producción a la que usted alude?

—Eso lo hicimos en pleno bloqueo. Tú debes acordarte de cómo Estados Unidos buscaba los tanqueros, los barcos que venían hacia Venezuela de parte de Irán, China y Rusia. Había una intensificación del bloqueo contra el país y nadie decía que nosotros podíamos levantar la producción ni siquiera a 300 mil barriles. Y algunos economistas decían que para eso necesitábamos una millonada de dólares, que en el marco del bloqueo nadie nos iba a dar. Nosotros debemos estar llegando a los 2 millones de barriles a finales de este año.



—Esa proyección que usted expone a cuáles factores está condicionada.

—Si se levantan las sanciones, si fluye todo el proceso normal que implica la adquisición de equipos, tecnología, recursos financieros, si vienen las empresas internacionales a trabajar en Venezuela, podemos estar hablado de que antes del último trimestre de este año pudiéramos estar llegando a los 800 mil barriles diarios adicionales.

—¿Tendrán las maletas preparadas esas compañías petroleras extranjeras para llegar a Venezuela?

—Según la información que uno ve en la prensa, hay un conjunto de empresas que se están preparando, inclusive dicen que le están sacando pasaporte y visa a sus empleados. En todo caso, si se levantan o no las medidas criminales contra el país, el bloqueo, nosotros deberíamos estar resolviendo el problema del millón adicional, serían dos millones diarios de barriles a finales de año. Yo estoy convencido de eso. Ya nosotros sabemos el camino que vamos a recorrer, ya sabemos las acciones que vamos a priorizar para producir ese millón de barriles. Ahora, la empresa privada está participando en el marco de la Ley Antibloqueo en todo ese proceso de recuperación de la producción de hidrocarburos.

—¿Ese levantamiento de la producción incidirá en la normalización de la distribución de combustible en el país? Aún se observan colas en las estaciones de servicio.

—Nosotros en estos momentos estamos produciendo 130 mil barriles diarios de gasolina. En una situación normal, sin pandemia y sin bloqueo, el país consume cerca de 180-190 mil barriles diarios de gasolina. Entonces, sí es directamente proporcional: se aumenta la producción de hidrocarburos, se aumentan los derivados, las refinación de sus derivados y en consecuencia vamos a tener muchos más derivados con un millón adicional de barriles al millón que sacamos al año pasado. Eso estabiliza en el país la producción de gasolina, la producción de diésel y de un conjunto de derivados del petróleo.

—Aunado a la poca producción de hidrocarburos por las causas que usted ha analizado, se presenta la acción delictiva de algunos funcionarios y particulares que contrabandean gasolina y diesel. Tan es así que el Gobierno lanzó la operación Mano de Hierro para capturar a esos funcionarios y particulares.

—Yo te puedo hablar no de proporciones. Te puedo hablar del daño que hacía eso y te voy a poner un ejemplo lamentable en el estado Anzoátegui. En el municipio Independencia (Soledad) que limita con el Orinoco y con el estado Bolívar, hay una estación de servicio con la cual se contrabandeaba el combustible. Está acusado el alcalde de Soledad, Carlos Vidal, de participar en todo ese proceso. Uno siempre escuchaba la queja de los trabajadores, del sector pesquero de que no sabían qué hacían con la gasolina en esa estación de servicio.

—Más allá de los delitos, ¿cómo califica usted esa actuación de este tipo de funcionarios?

—Imagínate tú en un proceso donde nos ha costado producir la energía necesaria para el consumo interno del país y que hayan factores nuestros vinculados al hecho del desvío de esos recursos para otras áreas en función de su enriquecimiento. Eso es como dijo el presidente Nicolás Maduro, hay que darle todo el castigo necesario. Eso es traición a un proceso de trasformación como este.

—Una situación similar ocurrió en Calabozo, Guárico, cuando el 18 de marzo pasado presuntamente apartaron una gandola de diesel para entregársela a un alto funcionario policial. Por ese hecho supuestamente renunció el director regional de la Faja del Orinoco y otro funcionario. ¿Usted conoce ese episodio?

—Mira esa información la tenemos así como tú la acabas de anunciar. La información que nos llegó a la Comisión Permanente de Energía era que había un desvió de 37 mil litros de gasoil. Todavía eso lo están investigando los cuerpos de seguridad, todavía no nos ha llegado una nota conclusiva de ese hecho. Todavía eso está ahí presente. Yo no sabía que los funcionarios petroleros habían renunciado a sus cargos.

—Si esa situación pasó como lo comenta, pareciera que las mafias no le paran a la operación Mano de Hierro lanzada por el gobierno.

—Yo me imagino que eso pudiera estar ocurriendo; pero también creo que las instituciones encargadas de la seguridad del Estado deben estar investigando a todos los factores que están vinculados a ese proceso de contrabando.

—Por fin, ¿la empresa Citgo la perdió Venezuela o hay chance de recuperarla en el mediano plazo?

—Mira, si yo te puse a ti un bloqueo y unas medidas criminales que han azotado a este país y han acabado en un momento determinado con la calidad de vida que teníamos los venezolanos, yo tengo que ponerte sobre la mesa un conjunto de propuestas que sean bien tentadoras para suministrarte el petróleo que tú necesitas ahora. Porque fue Estados Unidos quien vino, quien propuso hablar con Venezuela. Creo que en el marco de esa conversación, producto de las necesidades energéticas que se están generando derivadas del conflicto Estados Unidos-Europa-Rusia-Otan, allí debe haber acuerdos, debe llegarse a acuerdos o ya se llegaron a acuerdos que implican suministrarte a tí ,Estados Unidos, el combustible que deja de suministrarte Rusia.

—Entonces usted dice que ya hay acuerdos Venezuela-Estados Unidos en materia de combustible.

—A mí me parece que ya hay acuerdos establecidos entre Venezuela y EEUU, que a lo mejor en la temporalidad irán apareciendo. Y los vamos a ver, los vamos a observar en el corto y mediano plazo. Es probable, yo no puedo afirmarlo, que Citgo haya entrado en ese proceso de negociación; pero yo, Ángel Rodríguez, no la dejaría por fuera.

—¿Cuáles son las prioridades de la Comisión que usted preside en la Asamblea Nacional?

—Estamos discutiendo una ley relacionada con otra manera de buscar energía, que son las energías renovables o limpias. En el país hubo una iniciativa de esas características. Recientemente visitamos el Complejo Eólico Paraguaná (Falcón) y la planta de elaboración de paneles solares.

—¿Cuál es el aporte de esos establecimientos al Sistema Eléctrico?

—Bien importante porque de una u otra manera eso ayuda, introduce su generación al Sistema Eléctrico Nacional y eso posibilita que gastemos menos combustible y menos agua en la generación de energía. Pero allí falta bastante que hacer, bastante que invertir.

—¿Cuál es el futuro de ese tipo de energía en Venezuela?

—Creo que las alternativas de ese tipo de energías están ya con un ejemplo concreto de que funcionan, generan y de que es posible habilitarlas en las áreas donde climáticamente puedan desarrollarse. Porque tanto el viento como la energía solar para los paneles solares, necesitan de áreas donde la intensidad de esos dos factores permita que funcione el sistema. Ese proyecto de ley sobre las energías limpias nos lo presentó el ministro de Energía Eléctrica Néstor Reverol Torres.

—¿Qué otros proyectos de ley trabaja la Comisión de Energía?

—La otra ley que estamos trabajando tiene que ver con los minerales raros que existen en el país y los cuales tienen carácter estratégico. El coltán, por ejemplo, que le dicen ‘el oro azul’ por las capacidades que tiene para generar conducción sin que se caliente el sistema. Todo esto en el marco de la Ley de Minas para que no haya dispersión. Eso lo está valorando tanto la Asamblea Nacional como el Ejecutivo Nacional.

—¿Cuánta energía aspiran producir mediante la explotación de esas fuentes alternativas a la hidráulica?

—Allí hay un plan que lo vamos a discutir en profundidad dentro de unos 15 días. Ellos (Min-Energía Eléctrica) tienen pautado, en el marco del debate de la ley, que las tecnologías que entren al país no sean obsoletas. Hay que poner un tiempo prudente para que, por ejemplo, las instituciones públicas se alimenten de energías alternativas para consumo eléctrico. Eso implica que debe haber en el país un desarrollo de esa actividad. Dentro de cuatro meses debemos tener cuarenta generadores eólicos funcionando en el país.

—¿Hay interés en el sector privado por invertir en esa área?

—Sí. Hay algunas empresas que están trabajando en el área. Ahora, el Ejecutivo Nacional tiene la responsabilidad de catapultar ese sector y la ley puede permitir que se generen inversiones que industrialicen más el sector de energías limpias. Estamos comenzando con ese proceso, ahora es que el Ministerio de Energía Eléctrica está metiéndose de lleno y la información que tenemos es que hay un estudio de alta tecnología para ese sector.

—Ustedes como Comisión de Energía, ¿qué han detectado en el sector eléctrico?, ¿por qué tantos apagones?

—Hay ahí un conjunto de factores que influyen. Acuérdate de que estamos en medio del verano y en la zona occidental algunas represas se secan y eso implica toda una logística que permite que lo que tiene que ver con la distribución de la carga se planifique muy bien en función de que los tiempos en que la gente dura sin la energía eléctrica no sean tan largos y que no sean continuos.

—¿Por ejemplo?

—Por ejemplo: el centro de Caracas tiene una revisión de un reordenamiento de la carga. Suponte tú, son tres horas, cuatros horas; pero eso vuelve a pasar en el centro de Caracas puede ser, dependiendo de las circunstancias, dentro de una semana, cinco días o quince días. Es decir, que no sea tan repetitivo el reordenamiento de la carga que se genera cuando tenemos esas circunstancias.

—¿Y el mantenimiento no influye en esa interrupción del servicio?

—Otra cosa de es que tú tienes que hacerle mantenimiento a todas esas plantas generadoras. La mayoría son de combustible. Por ejemplo en el Zulia si no haces mantenimiento el tiempo de parada puede dañar el equipo. En cambio, dependiendo de las circunstancias, si tenemos los repuestos y tenemos todas las condiciones materiales y tecnológicas para que el mantenimiento no sea tan largo y haya que parar el equipo porque el daño puede ser más profundo, dependiendo de esa circunstancia, en el marco del bloqueo impuesto a Venezuela, eso se ha dificultado un poco.

—¿Usted apuesta por el mantenimiento y la distribución de carga?

—Yo creo que la distribución de carga va a permitir que la gente tenga tres, cuatro horas sin carga eléctrica y nos puede permitir resolver el problema en corto y mediano plazo.

—Ha habido también ataques a centrales eléctricas como la ocurrida en Zulia, lo cual perturba la prestación del servicio. ¿Hampa común?

—Yo no creo que sean grupos del hampa común. Yo creo que sin electricidad todo se paraliza. Y en el Zulia, donde hubo recientemente un ataque, es un centro neurálgico, que en el marco de todo el proceso de mantenimiento hoy se está distribuyendo carga en función de paralizar las termo-generadoras que tenemos, hacerles el mantenimiento y comienzan a funcionar de nuevo. Sabotear directamente una instalación que es la que permite que siga funcionando el estado (Zulia) no puede ser hampa común.

—En ese caso de la termoeléctrica “Rafael Urdaneta”, pretendían afectar a una máquina en específico.

—Un ataque específico. Una planta importante, determinante para la estabilidad energética del Zulia, fueron directamente a eso. Entonces eso no es ningún tipo de acción delincuencial. No. Eso se parece a esas bandas que se organizaron en el país, se financiaron, se armaron, se entrenaron, bandas delictivas en Venezuela para suplir la injerencia directa de factores externos.

Al detal

”Tenemos planeado ir a Bolívar a una visita a las empresas básicas. Acuérdate que la Comisión Permanente que presido tiene que ver con las minas, empresas básicas, sector hidrocarburos, gas y electricidad”.

“Para debatir la ley de energías limpias o alternativas tenemos tres mesas de trabajo: una con los 12 ministerios relacionados a ese tema, otra con las universidades públicas y privadas y una tercera mesa donde participan los empresarios vinculados a la materia”

“Todo los indicadores dicen que vamos a un proceso de estabilidad económica, que va a permitir mejorías en todas las condiciones de vida del venezolanos”

“Todos los venezolanos sin distingos políticos debemos estar satisfechos por las consecuencias y la vocación de diálogo del presidente Nicolás Maduro. Es un terco con relación al diálogo”