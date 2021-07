Arreaza: Acnur utiliza ideológicamente al deportista Eldric Sella contra Venezuela

El canciller venezolano Jorge Arreaza, aseguró este martes que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), utiliza el deportista venezolano Eldric Sella en contra de Venezuela.

El diplomatico hizo referencia a una publicación de Acnur donde asegura, “Acnur busca país que reciba al boxeador venezolano Eldric Sella”, haciendo referencia a que “El boxeador olímpico venezolano Eldric Sella, que forma parte del Equipo Olímpico de Refugiados (EOR) en Tokio 2020, no podrá volver a Trinidad y Tobago. Las autoridades migratorias de la isla del Caribe impiden su retorno debido a que no cuenta con un pasaporte vigente donde se le pueda sellar la visa para ingresar al país.”, dice el comunicado de la Agencia.

Arreaza rechazó el Fake News del organismo de la ONU, creado para atender a las víctimas y desplazados por guerras, cuando anunció recientemente que está en “búsqueda de un país que reciba al boxeador” después de perder en las olimpíadas de Tokio y fuera rechazado su ingreso a Trinidad y Tobago.

Arreaza, desmintió esta información y aseguró, “esto ocurre cuando #ACNUR actúa por intereses políticos, sin rigor. Eldric Sella no es refugiado, nadie lo persigue. Puede volver a casa cuando quiera. Migró a Trinidad y no le podía ser otorgado un status para el que no aplica. ACNUR lo utilizó ideológicamente contra Venezuela”.

Eldric Sella, joven aspirante a boxeador de 24 años, quien era residente en el 23 de Enero, decidió emigrar en el año 2018 a Trinidad y Tobago. En diciembre 2020, obtuvo una “beca” del Comité Olímpico Internacional (COI) para viajar a Tokio -en la categoría de 75 kilogramos-, junto a otros 28 atletas que representan de forma simbólica a los 80 millones de desplazados que hay en el mundo.

Sella perdió por nocaut en su debut en Tokio 2020, vencido por el dominicano Euro Cedeño.

Para lograr viajar a las olimpíadas, ACNUR le tramitó una visa que le permitiera hacer el tránsito por Estados Unidos hacia Japón. Tras perder en su aspiración olímpica e intentar retornar a Trinidad y Tobago, las autoridades de este país le negaron el ingreso, por lo cual ACNUR ahora busca un país que lo acoja, pudiendo puede regresar a Venezuela, donde nadie lo persigue.