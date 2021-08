Arreaza: asesores de Biden no aprenden del rotundo fracaso del Trump

Este lunes, el canciller de la República, Jorge Arreaza, se pronunció a través de su cuenta en la red social Twitter @jaarreaza para rechazar declaraciones del asesor especial del presidente Biden, Juan González sobre Venezuela.

Arreaza salió al paso a la injerencia gringa diciendo que “Los asesores de Biden no han aprendido del rotundo fracaso del Trump”.

“Los asesores de Biden no han aprendido del rotundo fracaso del Trump en #Venezuela. No entienden que somos un pueblo libre que no cede ante “presiones” de nadie. Ojalá aprendan la lección a tiempo. Por cierto, aquí hay elecciones libres y justas, en EEUU hay dudas al respecto”, escribió el jefe de la diplomacia venezolana en la red social.