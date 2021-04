Arreaza: Colombia es un narcoestado cínico que protege a irregulares

El ministro para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza denunció que los grupos irregulares armados que intentaron instalarse en la población de La Victoria en Apure huyeron hacia Colombia donde son protegidos por el narcoestado colombiano.

“¿A dónde se fueron los grupos irregulares, estos terroristas que estaban en Apure? ¿Se fueron a Barinas? No, se fueron al Arauca, departamento colombiano y allá están protegidos o ¿tienen ustedes los medios de comunicación información de que se haya dado de baja o se haya perseguido a algunos de estos grupos que la Fanb barrió del Apure? No, porque no lo hacen”, apuntó.

En declaraciones ofrecidas desde la sala de prensa del Palacio de Miraflores, el canciller calificó de “cínicos” e “hipócritas” a los voceros del Ejecutivo neogranadino que insisten en acusar a Venezuela de los males que afectan desde hace más de 70 años a la nación vecina.

Criticó al ministro de Defensa neogranadino, Diego Molano, por sus declaraciones donde señala que el narcotráfico está tomando lentamente a Venezuela. “El narcotráfico se tomó aceleradamente a Colombia desde hace 30 años o más. No pueden ser tan descarado y cínico”, dijo.

Denunció que los medios de comunicación, especialmente de Colombia, mantienen una campaña de mentiras contra Venezuela, acusando al país de ser un “Estado fallido”.

“Los medios de comunicación de la oligarquía, en especial de la colombiana en lo que pareciera ser una estrategia goebbeliana ataca a Venezuela y parecieran trastocar la realidad y es que Colombia es un estado fallido desde todo punto de vista, el desamparo de la frontera es casi absoluto, al punto que nosotros no sabemos oficialmente con quién limitamos porque a pesar de que ahí hay una República, a veces en la larga frontera, limitamos con paramilitares, con guerrillas, con el narcotráfico y con no sé cuántos grupos más”, sostuvo.

“Del otro lado de la frontera es el caos”, insistió y consideró que esta inacción por parte del Estado colombiano en su territorio es por conveniencia.

“Insistimos y el común denominador es la industria del narcotráfico, la industria de la droga que ha permeado por completo las estructuras de la sociedad colombiana”, resaltó y recalcó que “el único narcoestado comprobado con pruebas irrefutables en este mundo es el Estado Colombiano”.

Sobre las acciones en Apure, reiteró en su denuncia contra las autoridades y medios de comunicación de Colombia, a los que acusó de intentar desprestigiar la actuación de la Fanb, señalando la supuesta matanza que los efectivos militares venezolanos habrían cometido contra la población de La Victoria.

Dicen que en esta operación en el estado Apure la gente huyó y hablan de miles que fueron desplezados hacia Colombia y resulta que según proyección del Instituto Nacional de Estadísticas para el 2021, la población de La Victoria es de 3,574 personas, pero resulta que dicen allá que hay seis mil personas que se fueron allá es decir duplicaron a la población venezolana de La Victoria”, remarcó.

Enfatizó que el conflicto colombiano que golpea a sus vecinos en todos los ámbitos obedece a una lucha por el control de la industria del narcotráfico que impera en territorio neogranadino y que aporta a la economía entre 10,000 y 12,000 millones de dólares anuales.

“Lo que está en guerra en Colombia es el contro de la riqueza mal habida del narcotráfico”, sentenció.