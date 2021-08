Arreaza da la bienvenida a nuevo coordinador de la ONU en Venezuela

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza da la bienvenida al nuevo coordinador Residente de la Organización de las Naciones Unidas en nuestro país, Gianluca Rampolla, cuya designación fue dada conocer a través de una publicación de la cuenta oficial del Sistema de las Naciones Unidas @onuvenezuela.

A través de su cuenta oficial de la red social Twitter @jaarreaza, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores escribió: “¡Bienvenido! Esperamos seguir trabajando en términos de respeto y sana cooperación con Naciones Unidas”, mientras que el tuit de @onuvenezuela informó que “el Secretario General Antonio Guterres, ha nombrado a Gianluca Rampolla, de Italia, Coordinador Residente de ONU Venezuela. El Sr. Rampolla tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo, asistencia humanitaria y consolidación de paz”.

De acuerdo a una nota de prensa emanada por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenibl, se destacó que el señor Gianluca Rampolla también ejercerá como Coordinador de Asuntos Humanitarios y tomará posesión de su cargo el 23 de agosto.

Agregó que Rampolla del Tindaro ha dedicado más de 20 años de su carrera profesional a la coordinación para el desarrollo, la asistencia humanitaria y la consolidación de la paz, tanto en las Naciones Unidas como externamente. Dentro de la Organización, trabajó más recientemente como Coordinador Residente en Papua Nueva Guinea, tras haberse desempeñado como Oficial Jefe de Asuntos Políticos en la Oficina Regional de las Naciones Unidas para África Central, en Libreville, Gabón.

Asimismo, el nuevo coordinador residente de la ONU en Venezuela trabajó en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York como Jefe de la Oficina del Subsecretario General de Apoyo a la Consolidación de la Paz, y como Asistente Especial del Subsecretario General de Asuntos Políticos. Anteriormente, fue Jefe de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Tanzania, y asesor técnico principal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Antes de incorporarse a las Naciones Unidas, el Sr. Rampolla del Tindaro trabajó en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (Organization for Security and Cooperation in Europe, en inglés), cumpliendo asignaciones en los Balcanes Occidentales y Asia Central.