Arreaza destaca fiabilidad del sistema electoral venezolano

El canciller de la República, Jorge Arreaza, destacó este lunes la importancia de que diversos organismos en el mundo conozcan lo fiable del sistema electoral venezolano, y es por ello que el gobierno del presidente Nicolás Maduro dirigió invitaciones a la Organización de las Naciones Unidas y a la Unión Europea a los comicios parlamentarios del 6 de diciembre.

Publicidad

«Tenemos un sistema electoral blindado, transparente, fiable que refleja la voluntad del pueblo de Venezuela, es inviolable, tiene más de 14 auditorias en su proceso, y tenemos una democracia plena», dijo Arreaza en entrevista televisiva, al comentar que «tal como lo hemos hecho en esta oportunidad y en el 2018, y en todas las elecciones, invitamos al mundo a que pueda observar el proceso electoral, y sobre todo a las Naciones Unidas que siempre ha querido ayudar a Venezuela en los procesos de agresión; y a la Unión Europea, cuyos miembros han tenido posiciones críticas y diferencias con nosotros».

Con respecto a las sanciones impuestas por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el canciller dijo que han causado mucho dolor, enfermedad y sufrimiento al pueblo.

«Es una persecución criminal que está en marcha contra Venezuela, y que el pueblo venezolano ha dado signos de conciencia, de patriotismo y de coraje de enfrentarlas y de salir adelante», manifestó Arreaza.

Sobre el impacto que el bloqueo ha tenido en la economía del país, dijo que debido a que la industria petrolera no puede importar lo que necesita y no pueda producir como debería, resulta afectado el ingreso nacional, porque está prácticamente impedida la exportación de petróleo y de otros productos de nuestro mercado nacional, así como la producción de tantas cosas que no se han podido generar en el país por esas medidas.

El ministro Arreaza dijo que el impacto del bloqueo en estos momentos de pandemia debe superar los 200 mil millones de dólares. «Es de verdad grave, es cruel, es criminal y tiene un impacto fundamentalmente humano», que se ve cuando el pueblo no encuentra productos, insumos, lo cual busca generar descontento y provocar cambios políticos a voluntad de Washington».

El canciller destacó que gracias a la solidaridad de los aliados internacionales el país ha «podido llevar adelante los procesos mínimos económicos para poder soportar de las sanciones estadounidenses y seguir adelante con nuestro destino».

«El comandante Chávez diversificó las relaciones de Venezuela, dejamos de ser una colonia de Estados Unidos con la Revolución Bolivariana, y tenemos grandes aliados, China, Rusia, Irán Turquía, nuestros amigos de América Latina y el Caribe», señaló al resaltar que «son países con distintas ideologías, pero respetan la Carta de las Naciones, la soberanía del pueblo de Venezuela, de los pueblos en el mundo, la no injerencia, y que se oponen a ese tipo de medidas restrictivas, ilegales, como lo son las sanciones».

En este sentido, mencionó la participación de inversiones de China en las áreas energética, de manufactura, de producción de viviendas, tecnológica; igualmente Rusia está haciendo inversiones importantes en el ámbito petrolero y vamos hacia el agrícola; con Turquía estamos desarrollando una relación muy poderosa; con Irán en distintos sectores».

Publicidad

«Sin el apoyo de estos gobiernos, de estos países, la situación económica venezolana estaría mucho más comprometida y estaríamos en mayores dificultades como pueblo», expresó Arreaza al comentar que «los buques que vinieron con gasolina de Irán son una muestra de lo que representan estas alianzas con países soberanos independientes».