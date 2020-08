Arreaza dice que en EEUU no saben lo que es el chavismo

La estrategia de máxima presión contra Venezuela es un estrepitoso fracaso de las élites dominantes de Estados Unidos, que tienen una desconexión con la realidad y resistencia del pueblo venezolano, señaló el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza.

Publicidad

El canciller expresó que el andamiaje político estadounidense no sabe nada sobre la realidad del país, «mucho menos sobre el chavismo y su rol histórico, político y social».

En un artículo de opinión que divulgó a través de la plataforma Twitter este domingo, el canciller explicó que las fuentes de información de la élite gobernante y grupos de poder en el norte son ficticias.

«Información que no es ni siquiera inexacta: sino falsa, absurda e ideologizada a más no poder, y sobre esta, toman decisiones», pero con «Venezuela no han podido, ni podrán. El pueblo venezolano no sólo resiste, sino que avanza», señaló.

Y con esa desconexión de la realidad, la administración de Donald Trump ha extendido su «guión maniqueo y perorata destemplada» a buena parte del cuerpo político de su país en su intento por deponer al presidente Nicolás Maduro, opinó.

Por otra parte, el texto publicado por Misión Verdad refiere que la interpelación el pasado 4 de agosto en el Senado de EE.UU. al asesor de Trump para Venezuela, Elliott Abrams, fue «una jornada circense» de ficción y desinformación.

Con relación a esto, el canciller subrayó que la sesión resultó en una «tragedia por partida doble» con un Abrams que acumula derrotas frente a Maduro y la resistencia del pueblo venezolano.

«Hollywood le ha hecho creer al mundo que la élite dominante en Washington tiene todos los medios para contar con información cierta sobre cualquier asunto imaginable; la realidad es muy distinta», significó.

También hubo verdades sobre una política construida con falsos supuestos y en conclusión fue un «espectáculo de mentiras, ignorancia y soberbia» con un acusado derrotado e inquisidores que hablaron desde de la tergiversación, agregó.

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense interrogó a Abrams respecto al plan para derrocar a Maduro. El senador Chris Murphy lo reprendió por no haber sido exitoso en el objetivo del cambio de gobierno.

Durante la sesión, Murphy confirmó las denuncias presentadas por el Ejecutivo venezolano en los últimos tiempos sobre las estrategias desestabilizadores contra el país y el mandatario nacional.

«En el último año y medio ha sido un desastre absoluto», acotó, y recordó que «a principios de 2019 (…) la jugada ganadora estaba justo frente a nosotros: reunir a toda América Latina detrás de una transición o nuevas elecciones libres».

Publicidad

Dijo que Trump no había sido capaz de neutralizar la supuesta influencia y respaldo que posee el Gobierno de Venezuela en otros países como Cuba y Rusia./ AVN