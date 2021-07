Arreaza: EEUU no se ha enterado que Cuba NO pertenece a la OEA

El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza indicó que el representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) no se ha enterado que Cuba no pertenece a este organización internacional al exigirle responsabilidades ante la llamada Carta Democrática.

A través de su cuenta oficial de la red social Twitter, el ministro para Relaciones Exteriores escribió: “Por un momento pensé que era un montaje, un #FakeNews. Pero no, es verídico: el representante de EEUU en la OEA no se ha enterado que Cuba NO pertenece a la OEA desde 1962 y exige que Cuba cumpla con la Carta Democrática, que sólo es aplicable en los Estado miembros”.

Cabe destacar que Cuba cumplió 59 años por fuera de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que excluyó a la isla del sistema interamericano mediante una resolución del 31 de enero de 1962 donde se le acusaba de acercarse al bloque chino-soviético y “dar la espalda al sistema panamericano”.

La OEA dejó sin efecto la resolución de 1962 el 3 de junio de 2009 y emitió una nota donde aseguró que la participación de la isla en el sistema interamericano será el resultado de un proceso de diálogo “iniciado a solicitud del Gobierno de Cuba”. No obstante, Cuba ha manifestado en reiteradas ocasiones que no tiene ningún interés en regresar a esa organización continental.