Arreaza: El plan del fascismo era tomar Barinas como epicentro del caos

“Totalmente sorpresivo”, responde Jorge Arreaza cuando le preguntamos por el anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro de lanzarlo como candidato del chavismo a la gobernación del estado Barinas.

Las elecciones se repetirán el venidero 9 de enero por órdenes de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) luego que detectaron que uno de los candidatos (Freddy Superlano) estaba inhabilitado por la Contraloría General para ejercer cargos públicos.

Antes, durante y posterior a esos comicios se presentaron hechos de violencia que incluyeron un intento de sustraer las máquinas de votación y golpiza contra miembros de mesa.

Después que el Consejo Nacional Electoral acoge la fecha propuesta por el TSJ, convoca las elecciones en la entidad llanera.

Paralelo a ello, Argenis Chávez, gobernador en funciones, es llamado a Caracas por la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Luego de ese encuentro anuncia su renuncia al cargo de gobernador y a sus aspiraciones de repetir como candidato.

Eso es lo que conocemos. Pero, parte de la historia de cómo el chavismo llegó al convencimiento de que Arreaza debía entregarse a la competición en la tierra natal de Hugo Chávez, la contó el ex vicepresidente ejecutivo durante una visita a la sede de Últimas Noticias.

“El miércoles pasado (1° diciembre) me asomaron algo, que se barajaba mi nombre”, narró Arreaza en tono calmado. “Al día siguiente, Diosdado Cabello iba a Barinas…y anunciaron mi nombre”, recordó. “Es decir, hace una semana yo no sabía nada”, acotó.

—Pero algunas redes habían mencionado su nombre como candidato

—Yo fui el primer sorprendido. Después que Diosdado estuvo en Barinas eso comenzó a correr como una posibilidad.

—¿Qué está pasando en Barinas?

—Una situación compleja. Primero por las razones estructurales del país: la agresión económica, el bloqueo, problemas con combustible, electricidad, vialidad, problemas para sacar la producción de los productores, campesinos. Allí hay una realidad dura en los llanos, fuerte, a pesar de que son los estados que le dan de comer al país.

—Usted habla de una problemática común en los cinco estados llaneros.

—Estamos trabajando con los gobernadores llaneros, yo estoy articulando con ellos un plan serio de infraestructura, especialmente para la producción y la atención social. Creemos que el granero del país y el que le brinda las proteínas animal, debe estar muy bien atendido para garantizar que esa producción siga aumentando.

—Ya que menciona al bloque de los llanos, observamos que ese voto fiel al chavismo durante 20 años se vio fracturado en estas elecciones. ¿Usted percibe esa situación?

—Sí. Es lo que te digo, la producción de alimentos en el país amerita una serie de condiciones. En materia de servicios públicos, seguridad, vialidad y todo esto se ha visto afectado por el ingreso nacional que cayó de un año para otro en 99%, las sanciones. Para producir tú necesitas transporte, gasoil, seguridad. La afectación es en todo el sector. La política hace lo que puede. La victoria del 21 de noviembre fue una gran victoria política a pesar de la situación económica que mejorará. Eso de alguna manera explica lo ocurrido en los llanos.

—Volvamos a Barinas.

—En Barinas tenemos una situación política; había allí algunas fisuras en la militancia. Tenemos una serie de factores que se fueron aglomerando y finalmente tuvo una serie de consecuencias. Eso va a cambiar con toda seguridad.

—Qué lleva en mente para Barinas de resultar electo Gobernador. ¿Cuáles son las prioridades?

—Estamos justamente en el proceso de elaboración de un plan de gobierno que se afinca en las necesidades más sentidas del pueblo, de los productores. Desde el domingo estamos escuchando, tengo equipos desplegados en los 12 municipios de Barinas. Ir verificando con el pueblo si efectivamente esos son los problemas a atender. Servicios públicos es una gran necesidad; el combustible, ayer me reuní con Asdrúbal Chávez en Barinas y la alta gerencia de Pdvsa. Se está tratando de mejorar.

—¿Cómo resolver todo eso?

—Nosotros crearemos condiciones, facilitaremos la solución pero solo el pueblo salva al pueblo, lo decía el comandante Chávez. Si el pueblo se despolitiza, no se organiza, es casi imposible que un alcalde, un gobernador pueda resolver los problemas. Tenemos que ir como un cuerpo social desde las bases y arreglar los problemas monolíticamente, como un solo actor.

—¿Y qué ha dicho el pueblo en esas consultas activadas por sus equipos desde el domingo pasado?

—Hay temas comunes. El Clap, los tiempos de despacho, los tiempos en que el gas doméstico llega. Pero más allá de eso, el barinés lo que quiere es sentir que hay una coordinación entre el gobierno nacional y el regional; de que hay mando, de que hay manera de poner orden en el estado, para eso tenemos que coordinarnos a la perfección. Que nuestras diferencias sirvan para construir a partir del debate y no para que nos dividan. Pretender gobernar en la Venezuela del siglo 21 desde un despacho, no es posible, porque el pueblo está allí para mandar y para decirte qué debes hacer con esa delegación que él te ha hecho.

—¿Esa división de la cual usted hace mención surgió de forma natural o fue una operación dirigida para implosionar al chavismo en un estado tan simbólico como Barinas?

—En un proceso revolucionario tan atacado como el nuestro nunca debemos descuidar al enemigo, las intrigas, las campañas. Pero también hay que ser autocríticos: hubo un proceso de alejamiento entre sectores del chavismo, incomunicación.

—¿Qué le ha dicho a esos factores?

—Yo les he dicho que a mí no me importan las diferencias que ustedes tengan, el pueblo está por encima de sus diferencias. Así es que dense la mano, dense un abrazo, pídanse disculpas si es necesario, pero el que va a trabajar con Arreaza va a trabajar por el pueblo, no va a estar enfrentándose por razones parciales. El que no esté en capacidad de trabajar con el otro que tuvo una posición distinta en un momento dado, que se aparte. No podemos gobernador con la división, eso no existe en revolución.

—Se presentaron hechos de violencia en las pasadas elecciones de Barinas. ¿Esa violencia se conjuró o sigue allí como un plan mayor de algunos factores presuntamente ligados al candidato opositor Freddy Superlano?

—Ese sector de la oposición no descansa en sus intenciones violentas. El día de las elecciones ocurrieron hechos que se están investigando y después de las elecciones concretamente en una radio comunitaria de Santa Bárbara de Barinas y otros acontecimientos: compra de votos por parte de ese candidato que tú mencionaste. Eso no se va a permitir esta vez. Le hemos dado números a nuestra militancia donde tienen que denunciar esas irregularidades.

—¿Qué pretendía ese sector opositor?

—El plan del fascismo era tomar a Barinas como un territorio…ustedes vieron al señor este, Guaidó, presentando una candidatura fallida. Pretendían utilizar a Barinas para que fuera el epicentro, no del desarrollo del país, sino de la violencia y de la desestabilización de Venezuela. Y los barineses tienen que entender eso. No podemos permitir una combinación de corruptos, delincuentes y violentos en el estado Barinas.

—Aquí en ÚN reseñamos incautaciones de municiones en Barinas durante las elecciones. ¿Son grupos internos o venidos fuera de la entidad?

—Allí hay vínculos con el paramilitarismo colombiano. Recordemos que el ex candidato de la derecha extremista, Leopoldo López, que es su jefe, tienen vínculos con Iván Duque y el paramilitarismo colombiano. Parte de la operación en Barinas era sembrar la violencia a través de esos actores; afortunadamente la situación fue controlada y vamos ahora hacia una nueva elección donde el pueblo va a neutralizar por completo a estos violentos en el estado Barinas.

—También supimos de la presencia de la ONG Human Rights Watch en Barinas durante las elecciones.

—No me extrañaría en lo absoluto. Son supuestas ONG, que son solo OG, porque son organizaciones gubernamentales y de la CIA, están actuando para neutralizar los procesos revolucionarios.

—En esas horas que se estaba decidiendo su candidatura, usted visitó Santa Inés, pueblo barinés donde Ezequiel Zamora libró una de las principales batallas de la Guerra Federal en 1859. ¿Qué significado tuvo esa visita para usted?

—Fui a Santa Inés sin saber que iba a ser candidato. Fuimos a hablar con los trabajadores del complejo industrial donde están las fábricas de camiones, tractores, maquinarias, a darles la buena nueva de la pronta reactivación. La semana que viene está una comisión de Belarús aquí y vamos a reactivar esa fábrica. Fuimos al monumento de la Batalla de Santa Inés, se hizo una asamblea y me dije: ‘hay que escuchar a este pueblo, escucharlo, escucharlo hasta el cansancio’, porque solo escuchándolo se podrán construir las soluciones.

—Observamos en transmisión de VTV que estuvo de invitado especial en la reunión de alcaldes y gobernadores bolivarianos celebrada en el Hotel Humboldt. ¿En qué consistió su participación?

—La idea es que hagamos planes regionales: andina, sur, llanera. Se trata de trabajar en conjunto porque de qué sirve arreglar la vialidad en Apure si no la arreglas en Barinas o en Guárico para sacar la producción. ¿De qué sirve que tengamos combustible en Guárico pero no lo tengamos en Portuguesa?; eso no tiene ningún sentido. Vamos a tener una visual llanera de los problemas que son muy afines. Entonces es ver cómo llegamos a una nivelación positiva de los servicios públicos, de las obras a construir, de la producción.

—Hay una orden del presidente Nicolás Maduro de sustitución de funcionarios en Barinas si la situación lo amerita. ¿Eso ya comenzó?

—Sé de varios ministros que han reevaluado a sus representantes, a sus equipos en las empresas hidrológicas, eléctricas, servicios, transporte y ya más de uno me ha dicho que tiene que hacer cambios. Hay fallas. Bueno corregir, es una orden del Presidente y que nadie se sienta mal si hay que hacer un cambio, los cargos no son permanente, vitalicios.

—Hay un tema pendiente de explicar al electorado barinés y es el hecho de haber permitido la inscripción en las pasadas elecciones de una persona inhabilitada para ejercer cargos público, como Freddy Superlano. ¿Cómo ocurrió eso?

—No puedo responder por el Poder Electoral; pero si uno escucha al pueblo, no solo al pueblo de Barinas que conoce bien a ese personaje, sino al pueblo de Venezuela…lo que el pueblo de verdad quiere es que haya justicia; que sean puestos a la orden de la justicia venezolana, que se les investigue todo lo que han hecho en materia de violencia, desestabilización, de robo de los activos venezolanos, de vínculos con la delincuencia, con los paramilitares. Incluso ese personaje hasta escándalos de prostitución y droga tuvo en Colombia.

—Vimos en sus redes sociales que se reunió con los padres del fallecido presidente Hugo Chávez. ¿Cómo fue ese encuentro?

—Yo los quiero mucho, ellos son los bisabuelos de mi hijo, de Jorgito, El Gallito. Aparte, yo tengo una hermosísima relación con la familia en general, incluso con Argenis, con quien he conversado, con Adán; María Gabriela me acompañó ahorita al Cuartel de La Montaña, va para Barinas, también se quiere incorporar a la campaña. Rosinés, mi hijo, Manuel, que es como mi hijo también. Yo fui a hablar con Hugo de los Reyes y doña Elena para que me dieran su bendición como muy creyente que soy y ellos también, para emprender este camino; sobre todo con una oposición tan virulenta como la que hay en Barinas.

—Son muchos candidatos inscritos; incluso usted se enfrentará a un ex candidato presidencial: Claudio Fermín.

—Parece mentira. Hugo Chávez se enfrentó con Claudio y yo lo haré. Bueno esos son los dinosaurios en proceso de extinción. Es una candidatura (la de Claudio), para mí, prehistórica.

—¿Qué le dijo el ex gobernador de Barinas Hugo de los Reyes Chávez?

—El maestro Hugo de los Reyes me habló mucho de la necesidad de formación. Él es un educador. En la campaña pasada él se desplegó y me dijo que notó problemas en la formación de la militancia en cuanto a historia, geografía, ideología. Y doña Elena contenta; yo me sentí feliz.

—Una curiosidad: ¿por qué el presidente Hugo Chávez le puso de apodo El Gallito a su hijo Jorge?

—Es curioso. Porque Jorgito cuando era niño hacía mucho ruido. Y en Miraflores el comandante Chávez tenía un patiecito con unas gallinas, un loro, un gallo y el vio que el chamito hacía esos ruidos y le dijo un día: ‘pareces un gallito’. Y se quedó así.

—Por cierto el presidente Maduro le encomendó escribir un libro como único testigo de aquél diálogo no televisado entre Chávez y el entonces vicepresidente. Fue el día en que Chávez pidió a sus seguidores elegir a Maduro si algo llegase a ocurrir.

—Sí. Fue un momento muy fuerte. Chávez se sienta a su lado y le da las explicaciones a Nicolás. Algún día lo escribiré. Y le dice los escenarios que se podían presentar. Y le dice que si él (Chávez) queda inhabilitado para gobernar, ‘te toca a ti’. ‘Tú tienes que pedirle al pueblo su apoyo para ser el Presidente de Venezuela y para seguir liderando una revolución socialista con efectos mundiales’. El comandante era un hombre muy consciente y por eso dejó todo listo.

—De esas cosas que Chávez le dijo a Maduro en ese diálogo, ¿esos escenarios se han cumplido?.

—Por supuesto. Él nos preparó, nos dijo el 8 de diciembre (2012) que no faltaran quienes se aprovechen de esta oportunidad para la restauración del capitalismo. Subestimaron al presidente Maduro y al pueblo. Y la lealtad del presidente Maduro ya la viví desde el primer día como Vicepresidente. Yo escuché a quiénes le dijeron al Presidente Maduro ‘no nombres tanto a Chávez’, ‘aléjate del Plan de la Patria’, ‘el chavismo sin Chávez es una cosa distinta’. Pretendían convertirlo en un socialdemócrata y el presidente Maduro los rebotaba, los sacaba de allí como buitres, como zamuros. Algún día escribiré esa historia.

Al detal