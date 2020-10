Arreaza: España pretende sustituir al CNE con su «nostalgia colonialista»

En Venezuela habrá elecciones el próximo 6 de diciembre, pese a que algunos Gobiernos del mundo pretendan erigirse y autoproclamase como autoridades electorales y sustituir las instituciones constitucionales, señaló este martes en su cuenta de Twitter, el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza.

Tales aseveraciones las realizó el diplomático venezolano, tras las declaraciones de su par de España, Arancha González Laya, quien reiteró que no reconocerán las elecciones parlamentarias, por falta, dijo; «condiciones democráticas».

“Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre no reúnen los requisitos necesarios desde un punto de vista democrático. Si esas condiciones democráticas no se dan, no podremos reconocer los resultados”, indicó González Laya.

En ese sentido, Arreaza ripostó asegurando que habrá elecciones el 6D «y el pueblo elegirá democráticamente su nueva Asamblea Nacional».

La nostalgia colonialista llega a tal extremo, que hasta pretenden autoproclamarse autoridades electorales y sustituir las instituciones constitucionales. En #Venezuela habrá elecciones el 6D y el pueblo elegirá democráticamente su nueva Asamblea Nacional. https://t.co/o9Uk3OgsvP — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) October 13, 2020

Algunos usuarios en la mencionada red social, mostraron su rechazo ante esta nueva pretendida injerencia, y preguntaron si era que ¿Venezuela pertenecía al bloque de la Unión Europea?, para opinar sobre asuntos internos del país.

Cabe destacar, que en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, de acuerdo con datos aportados por las autoridades del Consejo Nacional Electoral, 14 mil 400 candidatos de 107 partidos -que incluyen a factores de oposición- participarán para elegir a una nueva Asamblea Nacional, como instruye la Constitución y el lapso cumplido de 5 años.