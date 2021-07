Arreaza: Firmeza del pueblo nicaragüense afianza Revolución Sandinista

El ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, honró, en nombre del Gobierno y del pueblo venezolano la lucha perseverante y firme del pueblo nicaragüense frente a las agresiones de las administraciones de Estados Unidos (EEUU), en defensa de la Revolución Popular Sandinista y ya son 42 años de victoria.

La información fue reseñada y publicada en el portal web del ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, al hacer referencia al acto de conmemoración por el aniversario de la Revolución Popular Sandinista, celebrado en el Centro de Arte La Estancia de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en Caracas.

“La Revolución Sandinista está en el poder gracias a la perseverancia de un pueblo y a la perseverancia de un líder. Muchos se quedaron en el camino, no me refiero a los mártires, me refiero a los que se frustraron, se decepcionaron, a los que creyeron que no era posible, 17 años fueron y volvió la Revolución Sandinista y allí está digna, alzando el rostro por encima de todas las dificultades”-expresó el canciller Jorge Arreaza.

Subrayó que el pueblo nicaragüense hoy cuenta con un Gobierno que le pertenece, “el pueblo nicaragüense está en el poder político y eso es lo que el imperialismo quiere revertir, lo que Washington quiere lograr es que salga el pueblo del poder y que vuelva la élite que lo gobernó hasta 1979 y después entre 1990 y el año 2006”, remarcó.

Seguidamente, aseveró que “si a los Estados Unidos se le ocurriese una intervención militar en Nicaragua, seríamos miles las venezolanas y los venezolanos que iríamos a defender la tierra de Sandino, de Fonseca Amador y la tierra de Daniel Ortega”.

Por su parte, la embajadora de Nicaragua en Caracas, Yaoska Calderón, agradeció el acompañamiento a la celebración aniversaria que también contó con la participación del secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP), Sacha Llorenti, quien llamó la atención sobre la ofensiva que se sostiene en países del bloque el gobierno de EEUU y rechazó que este pretenda “darnos lecciones de democracia, de Derechos Humanos y de paz”.