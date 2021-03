Arreaza rechazó postura de la UE y EEUU sobre política venezolana

El Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó que la Unión Europea (UE), haya anunciado que se reunirá con Antony Blinken, secretario de estado de los Estados Unidos a fin de “estabilización y redemocratización”, la situación de Venezuela.

A través de su cuenta en la red social Twitter, destacó, “la soberbia y la mentalidad colonial se desbordan en este tipo de declaraciones. #Venezuela es irrevocablemente libre e independiente desde hace 200 años. Ocúpense de sus asuntos y problemas, que no son pocos. Mind your own business! #HandsOffVenezuela“.

El Alto Representante de la UE para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha confirmado este lunes que abordará la situación de Venezuela, con miras a su “estabilización y redemocratización”, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante esta semana en la visita a Bruselas del estadounidense.