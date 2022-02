Asamblea Nacional instala comisión para investigar plan Puma

Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, se aprobó el acuerdo de rechazo al intento de intervención militar e invasión a la patria venezolana, durante el gobierno del ex presidente de la República de Argentina Mauricio Macri.

En este sentido, el presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la AN diputado Pedro Carreño destacó que en el año 2019 Argentina diseñó y ejecutó de forma fallida el ejercicio militar denominado Puma donde pretendía invadir a la nación bolivariana, con el apoyo desde Venezuela de Juan Guaidó, dirigidos en Estados Unidos por el ex presidente Donald Trump.

De acuerdo a las pruebas presentadas, en el mes de enero, febrero y marzo el ex presidente de la nación suramericana Mauricio Macri en diversos tweets había reconocido al autoproclamado Juan Guaidó como presidente de Venezuela. “Son piezas que se unen para la ejecución del plan”, dijo el parlamentario.

Los documentos revelados con mapa de las rutas de invasión fueron publicados en un portal denominado Un Cohete a la Luna del periodista argentino Horacio Verbitsky y que fueron dados a conocer mediante redes digitales en el que mostraron que no solo involucraba a Argentina, sino a Brasil y Colombia.

“Instamos al pueblo de Venezuela, a esta Asamblea Nacional, a que seamos determinantes, hay que defender a esta patria como sea, tenemos que ser contundentes y no dejar pasar esta situación sin que no nos expliquen si es o no es verdad este intento de incursión”, alegó Carreño.

Por su parte, el diputado Luis Eduardo Martínez declaró que en nombre de la oposición democrática se unen al rechazo que ha anunciado y formulado la AN ante el descubrimiento de este plan de guerra baja.

“La oposición democrática respaldará cualquier acuerdo que establezca el rechazo de intentos de invasión al país. Queremos paz, la oposición democrática quiere paz y estamos convencidos de que el Gobierno también la quiere al igual que el pueblo; diálogo y reconciliación inclusiva y no con intereses distintos. Cuando la patria está en peligro todo está permitido y eso incluye defenderla”.

El acuerdo establece tres aspectos: 1. Condenar y rechazar cualquier pretensión de intervención militar contra Venezuela, que tenga por objeto vulnerar la soberanía e integridad territorial de la patria y afectar la garantía y goce de los derechos humanos del pueblo; 2. Instar a las autoridades del Gobierno de Argentina a emprender las investigaciones para esclarecer las acciones a fin de determinar responsabilidades e imponer sanciones; 3. Fortalecimiento del ordenamiento jurídico interno con la creación y readaptación de las leyes y demás instrumentos normativos para satisfacer las necesidades del pueblo y garantizar