Asia Villegas: La actual AN se desinteresó por la vida de toda la nación

Aunque su madre nació en Zagreb, Croacia (Europa oriental), Asia Villegas Poljack también se considera hija de las cacicas y las “troperas de Carabobo”, cuya sangre no se diluye con el tiempo, según sus palabras. De éstas últimas refiere que fueron mujeres que pelearon en la Batalla de Carabobo (1821) vestidas como hombres, de acuerdo a los cadáveres desenterrados tiempo después del campo de Carabobo.

“Ese episodio habla de quiénes somos”, dice Villegas, candidata a la Asamblea Nacional, quien visitó la redacción de Últimas Noticias y nos concedió una entrevista. “Mi mamá fue una de las fundadoras de ÚN junto a Kotepa Delgado”, dijo observando la sala de redacción única. “Fue la primera periodista de los Villegas”. La acotación trae consigo el nombramiento de sus hermanos Ernesto y Vladimir Villegas, comunicadores sociales que trabajaron en algún momento en el periódico fundado por su madre Maja Poljack, quien llegó a Venezuela de 24 años de edad. “Ella sobrevivió a los guetos del nazismo y fue bien recibida por este pueblo, tanto que deja ocho hijas e hijos”, acotó.

De su padre Cruz Villegas, nacido en Cúa (Miranda), recuerda ese andar en las luchas sindicales con marchas de trabajadores cada 1° de mayo. Mezclado a esos recuerdos, Villegas habla de los proyectos a impulsar de lograr una curul en las venideras elecciones parlamentarias. Forma parte de los nueve ministros que salieron del Gabinete para competir en los comicios del 6-D con la tarjeta del Psuv, principal partido del Gran Polo Patriótico. Villegas, ex ministra para la Mujer, estudió medicina y además ha realizado investigaciones sobre los derechos de las mujeres y el tema de la pobreza, entre otros.

—¿Cuál es la situación de la pobreza en Venezuela?

—Hay dos miradas. Una cosa es el tema de los indicadores de pobreza. Hay una discusión desde las ciencias sociales, históricamente nos ocupamos de averiguar por qué la gente era pobre y desde la mirada capitalista, neoliberal, siempre se dijo que era ‘igual de oportunidades’ y que la gente era pobre porque no agarraba las oportunidades que la sociedad le brindada. Algunos se creyeron el cuento. Pero también sabemos que es igualdad de condiciones. Entendemos que el motor generador de pobreza es la acumulación de capital. Nosotros recibimos el siglo 21 con 20% de pobreza extrema y 80% de pobreza general. De allí venimos. Los dos primeros lustros de la revolución nos permitieron saldar la brecha de la desigualdad social y tener indicadores asombrosamente rápidos. Sin embargo, llegamos al 7,5% y después bajamos a 5%. Pero a partir de allí había un piso duro de roer que era la pobreza extrema y en eso estábamos.

—Cuando usted dice ‘allí estábamos’ es que se paralizó ese trabajo para romper la pobreza extrema.

—Lo social es el centro de las políticas públicas. Ahora, las acciones y las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos se fueron profundizando. Tuvimos la oportunidad de ir al Bicentenarios y la gente compraba electrodomésticos; el sistema de misiones permitió la atención integral a la población que tenía mayor vulnerabilidad. Sin embargo, en la medida en que profundizamos la construcción del socialismo, también se profundizó la guerra económica multifactorial. Las medidas coercitivas, de las cuales van más de 300, no fueron los únicos mecanismos para coaccionar al Gobierno. Esas medidas cayeron como misiles de guerra sobre las zonas de mayor vulnerabilidad social y estallaron esquirlas. Y el estallido se esparció a todo el resto de la población. Con Barrio Adentro alcanzamos 594 CDI y salas de rehabilitación integral. Pero esa plataforma de alta tecnológica requiere de mantenimiento. Las trasnacionales farmacéuticas y otras también coaccionadas y son coaccionados a través de esas medidas. Es un círculo.

—¿Será posible que la nueva AN rompa con ese círculo?

—Creemos que el rescate de la AN tiene varias razones. Una, el tema de la eticidad, es el rescate de la AN para parlamentar, para el escenario del diálogo político, para el debate de los acuerdos y desacuerdos en la resolución de los grandes temas. Lo segundo es legislar en función de los intereses de la nación y no de unos particulares. Recuperar la acción contralora en la gestión pública; propiciar la armonía de los poderes públicos. Cuando digo esto no es que sean acólitos-acríticos, sino que los objetivos de los poderes públicos se pongan en función del Estado. Nosotros apostamos por una sociedad de iguales, que para las que militamos en el feminismo decimos que es el socialismo feminista nuestro americano, bolivariano. Entonces, rescatar la AN no es solo para desalojar a quienes durante cinco años se robaron el patrimonio de la nación, que ya eso es bastante. Pero es que además tenemos un proyecto-país, para el cual debemos legislar y discernir entre todos los actores de la sociedad. Y entre eso es poder resolver los problemas fundamentales: pobreza, calidad de los servicios públicos, el tema del ejercicio de los derechos. La actual AN debió discutir el tema del covid-19, la primera pandemia de este siglo. Se dedicaron a seguir conspirando, ni siquiera se les puede llamar solamente crueles; se desinteresaron por la vida, por la vida de los suyos, de las suyas y de los nuestros, de toda la nación.

—El presidente Nicolás Maduro ha pedido a la próxima Asamblea Nacional que controle al gobierno.

—El Presidente nos ha pedido recuperar no solo la dignidad y el derecho inalienable de los pueblos de la autodeterminación, la soberanía, sino de controlar la gestión pública. Y nos ha pedido de manera pública interpelación de los ministros, que se le haga seguimiento y eso es rendir cuentas. Que se legisle en función de los intereses y las necesidades más sentidas de la población.

—¿Cómo se expresa eso en lo concreto?

—Por ejemplo, la señora Mireya Primero, una promotora de Parto Humanizado que vive en el barrio El Estanque, Caracas. Esa señora tiene un oficio, un arte, un conocimiento en el cual se empodera y asume como su proyecto de vida donde ella ejerce liderazgo. Nosotros tenemos que llevar a la AN propuestas en términos de los derechos alcanzados por las mujeres y los otros que queremos alcanzar. Y también cómo garantizamos el 76 constitucional que habla sobre la protección a la maternidad y la paternidad, el rol garante del Estado.

—¿Cuál es el estatus de los derechos de la mujer?

—Hemos alcanzado estos cuatro lustros de revolución un desarrollo normativo interesante, importante que avanzó muchísimo más que en décadas de la cuarta república. Además, el texto constitucional bebió de instrumentos internacionales como la Convención de Belem Do Pará. Pero fuimos más allá, no solo en el 76 constitucional que establece el derecho a decidir el número de hijos e hijas que queremos tener, el derecho a políticas de planificación familiar; todo el reconocimiento a la igualdad en el artículo 21, el reconocimiento a toda unión de hecho que se pone por encima inclusive de todo lo que nos legó la Constitución de 1961. El artículo 88 es uno de los más revolucionarios en términos de las transformaciones históricas, no solo el lenguaje no sexista que nos visibiliza, ellos, ellas, que a algunos les da flojera, que es una reivindicación histórica al reconocimiento de nosotras las mujeres. Ese artículo también dice que fregar, lavar, planchar, todo el oficio del hogar, da valor agregado, es trabajo y si eso es trabajo, nosotras dejamos de ser flojas, mantenidas y holgazanas para ser productoras y productivas.

—¿Esa productividad la ha medido el Estado?

—Pascualina Curcio dice que si nosotros incorporamos el trabajo no remunerado al producto interno bruto (PIB), éste se incrementaría un 23%. Mira lo interesante de este artículo 88, que nos hace una reivindicación histórica y entonces dice que pareciera que los mantenidos son otros. Esto hay que ampliarlo, tal cual lo dice María León, su incorporación al PIB, lo cual generaría nuevos indicadores sociales, ya no seríamos económicamente inactivas, seríamos productivas.

—¿Piensan desarrollar en una ley ese artículo 88?

—Sobre eso hay que ampliar y desarrollar. Claro, el sistema de misiones reivindica fundamentalmente a las mujeres en su quehacer cuando tenemos 6 millones de hogares de la Patria, por ejemplo. Las protegidas de la seguridad social somos las mujeres. Hacen falta unas nuevas leyes que profundicen su aplicación.

—Entre los 12 proyectos propuestos por el Gran Polo Patriótico existe uno sobre la familia. ¿En qué consiste?

—Para nosotros es fundamental seguir discutiendo el tema de la igualdad efectivo y eso pasa porque diseñemos esa ley de familia que nos permita hogares de iguales. No solo es reconocer como hace el artículo 88, que el trabajo doméstico es trabajo que agrega valor agregado a la sociedad, sino que además hay que redistribuirlo a todos los miembros del hogar. Es decir, lavar, fregar, planchar, no es un tema de mujeres. Es un tema de las parejas. Hay una concepción de la familia venezolana, esa familia por extensión, donde somos padrinos, madrinas, esa relación solidaria, amorosa, respetuosa. Además de eso, también estamos hablando de una familia libre de violencia.

—Hemos reseñado muchos casos de violencia entre parejas durante esta pandemia.

—Es importante que nosotras y nosotros comprendamos que el hogar no es un peligro; el hogar es un espacio de organización social. Las familias son espacios de organizaciones sociales. El peligro es el machismo y el patriarcado, ese es el peligro histórico, la violencia basada en género. Y eso es necesario reconocerlo. Nosotros tenemos que erradicar toda la violencia basada en género.

—También reseñamos en notas casos de hombres asesinados por mujeres.

—Es importante comprender que no solo la mujer es víctima del machismo y el patriarcado como su expresión ideológica, sino al propio hombre que se le secuestró la posibilidad del goce y el disfrute de la ternura, el amor, la tristeza, el estar, el compartir. Llegamos allí, primero por la vía de la división sexual del trabajo, en que la mujer se ocupa de lo reproductivo y el hombre de lo productivo. Esa división construyó relaciones culturales de subordinación y esa construcción histórica debe ser desmontada. Entonces debemos descolonizarnos y despatriarcalizarnos. Es uno de los grandes retos.

Foto: @AsiaVillegasP

Un desafío

Asia Villegas recita de memoria, sin ficha nemotécnica alguna, las cifras de los nacidos anualmente. Le tocó empujar hace tres años el proyecto de Parto Humanizado y de allí todo el estudio previo. “Para el año 2017, cerca de 500 mil nacidos vivos ocurrían anualmente”, comentó. “Esa cifra tenía un 22% de embarazo en la adolescencia y a temprana edad, lo que representa 120 mil adolescentes”, acotó.

Mas de la mitad de esos 500 mil niños nacidos anualmente en Venezuela, concretamente 75%, provienen de madres entre 25 y 35 años de edad, época en que normalmente la mujer entra al mercado laboral. “Ese 22% en términos de políticas públicas, es un desafío su reducción”, dijo Villegas aludiendo al porcentaje de adolescentes que se embarazan. “Porque esa adolescente abandona proyectos de vida para asumir ser madre o una abuela joven que vuelve nuevamente a criar”, explicó Villegas.

“Nosotras y nosotros tenemos grandes desafíos como Gobierno, que es construir soberanía en la ciencia, la tecnología para poder avanzar. Se han hecho grandes esfuerzos en construir ese polo científico, en construir soberanía tecnológica para darnos servicios públicos eficientes, eficaces y de accecibilidad”.

Los dichos

“El imperio español nos impuso una forma de organización distinta y destruyeron la forma de organización donde las mujeres eran cacicas y había una organización de ancianas que jugaban un rol muy importante en las decisiones colectivas. Porque la vida era eso, era colectiva”.

“Si ese niño que hoy está en la casa, por efectos de la pandemia, aprende que él es corresponsable en la elaboración de la alimentación, en recoger la basura, es un aporte importante a las nuevas relaciones en el hogar. Ese aprendizaje no se olvida más nunca y eso construye un hombre con más consciencia”.

“El Covid-19 pone en tensión a toda la humanidad en sí misma. ¿Regresamos a la misma normalidad? o regresamos a una nueva normalidad que nos permita construir nuevas relaciones. ¿Regresamos a los centros comerciales al consumismo? Son los grandes desafíos”.