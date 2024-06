De cara a las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) desarrolla la estrategia del 1×10, con la cual la tolda roja busca garantizarse el éxito total en esos comicios.

El asesor, sociólogo, analista político y militante del Psuv, Anibal Espejo, recordó que el 1×10 fue una de las primeras tácticas organizativas y de movilización que se realizaban desde la época del comandante Hugo Chávez.

Indicó que esta metodología se ha usado también para abordar la organización de las marchas contra las grandes potencias y, por supuesto, para la movilización electoral.

Explicó que la estrategia del 1×10 implica la creación de redes de apoyo electoral, donde cada participante se compromete a garantizar la asistencia de otros 10 electores al proceso comicial.

1×10 un gran bastión.

Espejo también afirmó que “una de las cosas que tiene el Gobierno Revolucionario como fortaleza, es la maquinaria del 1×10, la cual tiene una capacidad de movilización muy fuerte y se emplea tanto para movilizar a la gente el día de las elecciones, así como para trasladarlas, tocarles la puerta de sus casas para que vayan a votar, entre otras cosas”, subrayando, que, al mismo tiempo, es un método súper eficiente para lograr la mayor cantidad de votos posibles, y en ocasiones supera las expectativas.

Del simulacro. A pesar de la eficiencia del 1×10, se están preparando dos simulacros, uno de ellos se realizará este domingo 9 de junio.

Al respecto el mencionado analista aseguró que los simulacros son de suma importancia, ya que representa una oportunidad para que los venezolanos se familiaricen con el sistema electoral y refuercen la estructura organizativa necesaria para unas elecciones exitosas, oportunidad propicia también para que la militancia revolucionaria promueva una mayor conciencia política y un compromiso con el futuro del país.

Los movimientos sociales. Estas organizaciones, aseguró el sociólogo, también juega un importante rol en el desarrollo del 1×10, como son el de la sexodiversidad, el animalista, el de los artesanos, los cultores populares, los campesinos, todos ellos están organizando también su 1×10, que se suma, entonces, a toda la movilización de votos que hace el Psuv.

Los aliados. Otra de las dimensiones que aportarán al 1 x10 son los partidos aliados a la Revolución como son el Partido Futuro, el Partido Verde, los Tupamaros, entre otras organizaciones que están aplicando el 1×10, se trata de una táctica que se despliega tanto territorialmente como en los movimientos sociales, y eso es una gran ventaja que no tiene la oposición, porque carece de una estructura organizativa suficiente para movilizar a su gente, y además los electores de la oposición no tienen la disciplina que tienen los revolucionarios.

Del mecanismo. A través del referido sistema que busca movilizar el voto en favor de la Revolución, cada movilizador registra en una lista a 10 personas o más de su comunidad, inscritas en el Registro Electoral, que estén dispuestas a votar por el presidente Maduro, con datos como número de cédula, número de teléfono y centro de votación en el que votará la persona registrada en la lista del 1×10, refirió el analista.

Testimonios del pueblo. Una de los retos del 1×10 es incorporar a un elector nuevo, o a un opositor para contribuir así en la construcción de una victoria contundente.

En ese sentido, la jefa de comunidad del conjunto Residencial El Mirador, en Guatire, estado Miranda, Lorena Alfonzo, afirmó que los opositores que han sido incorporados al 1×10 son aquellos que “no están muy convencidos de sus líderes, los cuales no han sido serios con sus simpatizantes, pues, nunca les dieron respuestas a sus electores”.

De igual modo, Alfonzo informó que cuando los jefes de calle realizan el casa por casa en su comunidad, “le exponen con argumentos serios a los vecinos los grandes logros de las políticas sociales del Gobierno nacional como lo es, por ejemplo, el gran sistema de misiones, las ayudas en materia de salud, como la entrega de medicamentos, tensiómetros, sillas de rueda y bastones, entre otros, a quienes lo necesitan, demostrándoles los jefes de calle de mi comunidad el interés del presidente Maduro por el bienestar su pueblo”.

Asimismo, dijo que “los jefes de calle les hablan a los nuevos electores y también a los opositores sobre la entrega de los Bonos de la Patria y las bolsas Clap, que representan un aval que no solo apoya la gestión del presidente Maduro, sino que, además, contribuye al buen vivir y al bienestar de los venezolanos”.

Refirió que a los vecinos descontentos de su comunidad “los integramos al trabajo social de manera que entiendan la importancia de la participación protagónica del pueblo, y a los jóvenes que van a votar por primera vez, también los integramos al trabajo social y electoral, y ellos se sienten tomados en cuenta, se motivan a realizar tareas en la comunidad como, por ejemplo, actividades recreativas, el despacho del gas, muchos de ellos también ayudan a los adultos mayores; estos jóvenes han tomado conciencia sobre la importancia del trabajo colectivo y de la defensa de los derechos humanos”.

Subrayó que con la Revolución “los jóvenes hoy día tienen la oportunidad de estudiar, trabajar, recrearse, hacer cursos, así como hacer muchas cosas que antes no sucedían, y que si gana la oposición, todas las puertas que tienen abiertas ahorita, se cerrarán, pasaría lo que está pasando en Argentina con Milei”.

En El Manicomio. La representante del equipo político del Psuv en el sector El Manicomio, parroquia La Pastora, Magnolia González, contó su experiencia sobre el abordaje de los jefes de calle de su sector a aquellos que nunca han votado para incorporarlos al 1×10.

“Algunos vecinos no afectos a la Revolución se mostraron renuentes, pero otros, que son la mayoría, sí creen en nosotros, los hemos captado, hemos hablado con ellos, atendiendo a la solución de algunas de sus necesidades o planteamientos que ellos nos han realizado, los cuales les hemos resueltos, han visto resultados y por eso se han integrado al mecanismo del 1×10”.

Asimismo, indicó que algunos de los vecinos hasta con agradecimiento se han incorporado al 1×10, porque “les hemos ayudado a resolver situaciones en sus calles que llevaban años sin que se solucionaran, hasta que llegó el Gobierno Revolucionario con el 1 x10 del buen gobierno, vinculado al 1×10 electoral”.

Los tres pasos

Recientemente, el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, informó que para que la victoria electoral de la tolda roja sea perfecta, se deben cumplir tres pasos como son: Convencer para vencer, los movilizadores deben ir casa por casa en sus respectivas comunidades para argumentarles por qué deberían votar por el proyecto revolucionario. En segundo lugar, los movilizadores también deben buscar convencer a los electores a través del ejemplo.

Y en tercer lugar, deben organizarlos para que acudan a ejercer sin demora su derecho al sufragio en sus respectivos centros electorales para la victoria final.