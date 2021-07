Aveledo: No será fácil hallar candidaturas unitarias

Respecto a la decisión del Consejo Nacional Electoral de ampliar los partidos para las megaelecciones del 21 de noviembre, e incluir a la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, ex secretario ejecutivo de ese conglomerado opositor, aseguró a Últimas Noticias que es un “avance en el sentido de la institucionalidad democrática” y positivo “si no hay trucos ni vueltas en u”.

“Todo lo que contribuya a normalizar democrática y constitucionalmente a nuestro país es positivo”, dijo, pero no suficiente ya que a su juicio “el deterioro ha sido grande. En cuanto a la situación país sentenció que “quienes piensan que es mejor que todo siga así, se equivocan; no lo es ni tampoco sostenible. Y quiénes piensan que lo que debería haber es un cambio completo ‘de una’ también se equivocan porque pecan de irrealismo”, y “fantasía y política no se llevan bien”.

Indicó que la oposición debe demostrar su capacidad para evitar o atenuar los riesgos que implica la oportunidad que encierra la habilitación a la MUD.

Sobre una posible estrategia opositora conjunta para el 21N, dijo que “fácil no será encontrar candidaturas unitarias creíbles, pero la política trata de hacer posible lo que es necesario. Esto lo es” y afirmó que “ese es el desafío del liderazgo democrático que presenta una alternativa al poder actual” y aseguró que espera “que estén a la altura”.