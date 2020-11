Bertucci: el país necesita líderes responsables sin ambiciones personales

El pastor evangélico, empresario y candidato a la Asamblea Nacional (AN) por la opositora Alianza Democrática, Javier Bertucci, manifestó este domingo que “el ejercicio de la política debe dejar de ser para los partidos y las ambiciones personales, y tiene que comenzar a ser para la gente y el pueblo”

Durante una entrevista en el programa “Aquí con Ernesto”, conducido por el periodista y ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, Bertucci cuestionó que aquellos que después de haber sido electos en el 2015 a la Asamblea Nacional ahora llaman al pueblo en una campaña de desprestigio diciendo que ningún Consejo Nacional Electoral es bueno, cosa que es totalmente falsa, ya que este es el CNE más equitativo después de tantos años”.

Explicó que a diferencia de los años anteriores en este momento el CNE está conformado por 5 rectores; 3 con afinidad al gobierno y 2 a la oposición, cosa que anteriormente era 4 a 1. Por primera vez se metió un rector de vicepresidente y el cual entró en la Junta Nacional Electoral, cosa que a su juicio no se había logrado en los últimos 22 años.

Añadió que además se logró la representación proporcional, “cosa que hace que el proceso sea de forma más justa a través de la proporción de los escaños de la Asamblea Nacional. A parte de eso se usará una nueva máquina mucho más amigable para el elector y mucho más rápida para el ejercicio del voto”.

A su juicio, el país no está para estrellas políticas, egoísmos o egocentrismos, actualmente Venezuela lo que necesita son líderes responsables que aboguen por el pueblo, cumplan sus promesas y respondan por sus necesidades.

Señaló que el sector de extrema derecha que hoy llama a la abstención del voto y ataca el proceso democrático que se está realizando en el país, no hacen más que actuar de una manera irracional, ya que perdieron la conectividad con el pueblo, necesitan a unos dirigentes con los que se pueda llegar a acuerdos por el bien del país y no la satisfacción de los intereses propios.

“Es una iniciativa errónea la de ese grupo que ataca las elecciones, y no participan. La realidad es que no quieren medirse, ya que perdieron la conectividad con el pueblo gracias a tantas fallas”.

Indicó que el poder es una herramienta para servirle al pueblo, pero no es el fin en sí mismo, la política debe servir como estatus para mejorar al pueblo, y es eso lo que se busca desde aquí desde la Alianza Política Democrática la cual está conformada por 5 partidos, el partido El Cambio y cuatro más con los que se hizo una alianza perfecta”.

Asimismo, catalogó como un hecho histórico la unión de los partidos Acción Democrática (AD) y Comité de Organización Política Electoral Independiente conocido popularmente como (COPEI) la idea es entender al pueblo, tenemos que trabajar por el beneficio del país y no de un partido.

El candidato a la Asamblea Nacional explicó que él lo que «quiere es lo mejor para el país, algunos piensan en su ideología, yo pienso en mi fe, y es necesario que exista el respeto. La fe no es para manipular a la gente».

Mesa de Diálogo

Con respecto a la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y sectores de la oposición, Bertucci dijo que ésta permitió resolver un momento crítico de violencia.

“Pedimos que fuese considerada la liberación de Leopoldo López para solventar el momento crítico de violencia en el país. No se logró, pero sí el arresto domiciliario”, dijo al comentar que el punto de López era muy complejo porque había una sentencia “aparentemente por razones probadas”, pero se logró con el diálogo que pudiera estar con su familia».

En ese sentido, ratificó que existen mejores garantías para las elecciones parlamentarias y agregó que es “una tontería no reconocer a Maduro. Él fue electo en una elecciones en las que yo participe”.

Y sobre este punto aseguró que no ganó la Presidencia de la República en 2018 y tampoco el candidato Henry Falcón, porque sectores de la misma derecha promovieron la abstención.

“No hicieron más que retroceder”. Sin embargo, -dijo- en la Mesa de Diálogo lograron avanzar en un nuevo CNE, mejores condiciones y garantías; una fecha acordada y la liberación de 110 personas detenidas.

Rechaza ataque de EEUU a parlamentarias

Bertucci dijo no entender por qué Estados Unidos, sus gobiernos aliados y quienes promueven la abstención, están actuando irracionalmente.

“El que ataca el proceso se está comportando irracionalmente. Estados Unidos y un grupo de países que están alineados están errados. Y quienes no quieren medirse perdieron la conexión con el pueblo”, precisó.

Para el candidato, los dirigentes del “exilio dorado” están pendientes de un negocio internacional, pero el pueblo es sobre quien han incidido las medidas coercitivas unilaterales. “Quieren liquidar a los venezolanos para cambiar al gobierno”, acotó.

Referéndum sobre el matrimonio igualitario

Bertucci manifestó su voluntad de llevar al parlamento la propuesta de referéndum sobre el matrimonio igualitario. A su juicio, “no podemos imponer una ley tan delicada como esa a un país solo porque un grupo esté interesado en que se apruebe ese tipo de Ley”.

Expresó que están decididos “a defender la base de la sociedad que es la familia. El matrimonio viene de matriz, viene de la procreación y una pareja del mismo sexo no tiene la capacidad de procrear y vas de una forma muy clara a socavar los fundamentos de la familia en el mundo”, aseveró.

Sin embargo, manifestó que respeta la inclinación sexual de las personas siempre y cuando no afecten a la sociedad, y en este sentido, dijo que no es necesario “afectar la Constitución o una ley para imponer una posición que para mí es de una minoría”.

Respecto a la posibilidad que personas del mismo sexo adopten, aseveró que está comprobado que “la inestabilidad de las relaciones de esta naturaleza es muy alta y una de las cosas que un niño o una niña adoptada necesita es estabilidad”.

En cuanto al tema del divorcio, aseguró que no es que su religión no lo acepte, sino que lo combate y aboga por salvar los matrimonios “que se traducen en una familia”.

Del mismo modo, dijo que en el caso del aborto no lo aprueba porque “nadie puede decidir sobre la vida de otro ser humano”. No obstante, insta a tenerlo y darlo en adopción “y no asesinar a un niño y decidir que no va a nacer porque afecta tu vida, eso es egoísmo”.

José Gregorio Hernández

El aspirante a la AN indicó que respeta a José Gregorio Hernández «como venezolano que dedicó su vida al servicio de la gente, «pero desde luego que nuestra fe es solo en la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo”, y agregó que “no cree en la santidad, sino en lo que se hace en vida, bueno o malo”.

«Fue un hombre notable y dado al servicio con su profesión de médico, emblemático e hizo mucho bien en su tiempo», manifestó.

Bertucci destacó que su alianza, que agrupa a cinco partidos de oposición, es la más sólida para captar votos, y tiene la expectativa de ganar “la mitad más uno” de los escaños de la Asamblea Nacional.

De acuerdo con el reglamento especial del CNE para regular la actividad electoral, este martes 3 de noviembre se iniciará la campaña comicial, la cual se extenderá hasta el 3 de diciembre, con miras a las parlamentarias del 6 de diciembre en las que se erigirán 277 diputados y diputadas en todas las circunscripciones electorales del país.