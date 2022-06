Cabello advierte falso positivo en caso del avión de Emtrasur

El diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, alertó este lunes que los procedimientos contra el avión de la empresa Emtrasur, que fue retenido en Argentina con tripulantes venezolanos e iraníes, buscan generar una operación de falso positivo.

«¿Qué están armando un falso positivo? Claro, claro que sí, de eso no hay dudas, nosotros no tenemos ninguna duda (…) Ya hay gente que ha declarado, no nosotros, sino que han declarado de esos países que hay procedimientos malintencionados contra ese avión», aseveró tras concluir la reunión semanal de la dirección nacional del Psuv.

Aseveró que Venezuela espera resolver este incidente por la vía diplomática y ya el Gobierno nacional «está haciendo todos los trámites pertinentes ante las autoridades de Argentina».

«Nosotros esperamos que se resuelva diplomáticamente como corresponde, y ese avión regrese a donde tiene que regresar, que siga cumpliendo las labores que cumple de trabajo», dijo.

El avión de Emtrasur fue contratado por la autopartista Faurecia, proveedora de Volkswagen, para llevar repuestos y autopartes a Argentina desde la ciudad mexicana de Querétaro.

Cuando el lunes seis de junio se dispuso todo para cargar el avión de combustible, un abogado de Shell advirtió que la empresa podría tener problemas con Estados Unidos y se negó a proveer el combustible.

Al día siguiente, el Jumbo pagó una carga de J1 -lo que usan los aviones- en YPF y Axion a concretarse en Montevideo, Uruguay. Por lo tanto, se dispuso el plan de vuelo hacia allí. Nuevamente, hubo visto bueno de las autoridades argentinas y de las uruguayas: ningún vuelo puede salir sin la aprobación de las dos partes.

Con el avión ya en viaje, y con sólo 20 toneladas de J1 (el mínimo tolerable es 15 toneladas), desde la torre de control de Uruguay les informaron que tenían denegado el aterrizaje «por falta de autorización», según consigna el juez Federico Villena en su escrito.

Por lo tanto, el Jumbo volvió a Ezeiza donde, otra vez, hubo una intensa inspección del avión, sin resultado alguno, y sin una orden de allanamiento.

En medio de este escenario, dos asociaciones israelitas en Argentina afirmaron que la detención del avión debe ser esclarecida con urgencia, debido a que la empresa Emtrasur está vinculada con la compañía iraní Mahan Air, sancionada por EEUU «por sus vinculos con actividades terroristas»

Uruguay responde y se escuda en la soberanía

El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, respondió este lunes a los cuestionamientos del Gobierno venezolano y dijo que su país es soberano y que por eso impidió que el 8 de junio ingresara a su territorio el avión de Emtrasur.

«Nosotros somos soberanos y tomamos nuestras propias decisiones», afirmó Bustillo en rueda de prensa, según consignó el diario local El País.

Venezuela rechazó la semana pasada, a través de un comunicado de Cancillería, la decisión de la autoridad aeronáutica de Uruguay de revocar el permiso de vuelo a Emtrasur, mientras la aeronave se encontraba en el aire, para el abastecimiento de combustible.

El Gobierno exigió explicaciones a su par de Uruguay por esta decisión que puso en riesgo a la tripulación que debió volar con menos combustible del reglamentario.

«Con todo respeto, Venezuela tiene que entender que en Uruguay cambió el Gobierno y se ejerce la soberanía», respondió por su parte el ministro de Defensa de Uruguay, Javier García, el pasado 19 de junio.