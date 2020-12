Cabello: Asamblea Nacional no será cómplice de la derecha mundial

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, consideró importante estrechar el trabajo en equipo con los gobernadores y alcaldes para enfrentar todos juntos los problemas.

Durante su intervención en el encuentro que sostuvo el presidente Nicolás Maduro con los gobernadores y alcaldes del país, Cabello manifestó “debemos agradecer que se realicen estos encuentros Presidente (Maduro), porque a veces da mucha rabia que desde un estado en particular estén tratando de comunicarse con algún sector del Gobierno y no se tenga respuesta, porque muchas veces es una respuesta simple -un sí o un no- y creo que es necesario para conocerse y poder promover esa interacción necesaria”, explicó.

Opinó que el balance en lo político es positivo; y “en lo humano la pandemia nos ha unido más, “ha ayudado a estar pendientes uno del otro. Veo que la visión estratégica es parte fundamental de un trabajo que se hace en equipo de la Revolución Bolivariana”.

Aseguró que la nueva Asamblea Nacional cambia el escenario interno. “Estaba solo para conspirar contra su propia patria y ahora estará a la orden del pueblo. La derecha mundial no encontrará al cómplice interno necesario”.

Destacó la importancia de garantizar la eficiencia de la gestión revolucionaria bajo la premisa de “aprender de lo pequeño” y nutrirse de la sabiduría del pueblo venezolano.

“Tenemos que aprender a hacer más con menos, ejemplo de ello es la mujer venezolana que se ha convertido en una planificadora estratégica para que todo alcance”, dijo al instar a los gobernadores y alcaldes a tomar este ejemplo.

Llamó a los Alcaldes, Gobernadores, partidos políticos revolucionarios, Consejos Comunales y movimientos sociales a construir equipos para enfrentar juntos los problemas del país, al tiempo que instó a los presentes de la necesidad de definir las estrategias para avanzar unidos en el camino correcto.