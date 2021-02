Cabello asegura que promesa de Duque a migrantes es una farsa

El jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional (AN), diputado Diosdado Cabello, desestimó el reciente anuncio que sobre la migración venezolana hiciera el presidente de Colombia, Iván Duque.

“Es la plata, es el negocio, es la fachada, es la pantalla, allá aquellos que quieran caer en esa trampa, en seis meses ustedes verán los resultados de esa decisión será cero, no va a beneficiar absolutamente a nadie”, denunció durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando que este miércoles arribó a su séptimo aniversario.

Cabello recordó que esta medida del Mandatario colombiano llega después de toda una campaña de desprestigio contra los venezolanos en territorio neogranadino. “Ahora y que le van a regularizar su situación, ponte a creer”, expresó.

Cuestionó a los dirigentes del extremismo opositor que inundó las redes sociales con manifestaciones de agradecimiento al presidente colombiano por esta medida y los calificó de “jalete”.

“Son contradictorios porque uno habla de un millón y otro de dos millones de extranjeros, como que no son solo los venezolanos, y los jalete de aquí dándole las gracias a quien dice que los venezolanos se mueran allá porque no les va a poner vacunas, a menos que le den plata, eso es así, y a quien vaya a ponerse la vacuna siempre la respuesta será: es que usted sabe que no nos han dado plata, no podemos vacunarlo”, advirtió.

Campaña de falsos positivos

El dirigente psuvista también se refirió a las recientes publicaciones hechas por la revista colombiana Semana, en la que se acusa el Gobierno venezolano de proteger a exguerrilleros de las Farc y aseguró que esta campaña busca silenciar las “pruebas contundentes” de los vínculos del Gobierno de Duque con el plan para colocar explosivos en la AN.

“Esta semana comenzó el falso positivo desde Colombia, les dolió la denuncia que se hizo con pruebas con testimonios del plan que tenían armado desde Colombia para colocar explosivos en el parlamento nacional; los detenidos confiesan, entonces desde la Revista Semana, que raro, comienzan una campaña contra Venezuela otra vez repitiendo la misma cantaleta, la misma tontería de siempre: ‘Venezuela protege a las Farc’. No presentan ni una prueba, pero ellos lo dicen y luego es replicado en Madrid y luego en Miami y se forma el triángulo de la perversión, de la mentira, de la maldad contra nuestro país; Colombia, España y Estados Unidos cartelizados y eso da la vuelta al mundo, una información falsa contra nuestro país y la información que se presenta con pruebas, con testimonios de un tipo que iba a poner unos artefactos explosivos en la AN, eso no es noticia, ni siquiera les importa la investigación”, sostuvo.

Recordó que Venezuela alertó en varias ocasiones sobre la incursión mercenaria que se preparaba contra el territorio nacional desde Colombia, el cual fue ignorado por las autoridades y medios colombianos.

“Así se lo dijimos nosotros con el tema de la ‘operación Gedeón’, bastante les advertimos para evitar un hecho de esa naturaleza y en Colombia ahorita es que se están enterando, según ellos, y además dicen que nosotros los infiltramos, bien bobos son si se dejaron infiltrar, pero muy bobos si se dejaron infiltrar de esa manera, que pena para la inteligencia de ese país que venga el subpresidente a decir ‘no es que nos infiltraron’. En verdad desde Colombia todos los días conspiran contra nuestro país”, acusó.