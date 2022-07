Cabello cargó contra petroleras que solicitan pagos a Venezuela

Invitándolos a “comerse una gandola de dulces”, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, expresó su rechazo a las demandas que estarían realizando para su retorno algunas de las empresas petroleras transnacionales que operaron en Venezuela.

Durante su programa Con el Mazo Dando, el dirigente calificó a los jerarcas de estas empresas de “descarados” y señaló que fueron estas petroleras las que causaron un gran daño al país al dejar de producir.

“Esas empresas que quieren venir a Venezuela y decir, yo voy para Venezuela, pero ustedes me deben tanto, no señores empresarios, son ustedes los que nos deben a nosotros, saquen bien su cuenta del daño que le hicieron a nuestro país, ustedes se fueron en el momento más grave y nos dejaron guindando, no al Gobierno, sino al todo el Pueblo de Venezuela y ahora nos vienen a decir que nosotros les debemos, vayan a comerse una gandola de dulces, descarados”, indicó.

Señaló que esta actitud es semejante a la asumida por la Unión Europea, que luego de aplicar un sin número de sanciones a Rusia, acusa al Gobierno de Vladimir Putin de usar el gas “como arma de guerra”.

Auguró que la crisis energética en Europa es inevitable y apuntó que los anuncios de reducción realizados por las autoridades europeas son una excusa sin sustento en la realidad.

“No van a poder hacerlo porque ni siquiera van a tener para ese 15% y no es que ellos no quieran reducir nada, es que no van a tener gas, y esto es como una excusa para decir ‘los gobiernos estamos tomando las previsiones’, no están tomando ningunas previsiones, ellos pudieran tener todo el gas del mundo si no le hubiesen declarado la guerra a Rusia, es la verdad y ahora dicen ‘Rusia utiliza el gas como un arma de guerra’ y ellos le están metiendo sanciones todos los días a Rusia”.

Llamado a la unidad

En cuanto a la situación interna, Cabello recordó el llamado a la unidad de las fuerzas revolucionarias que realizó el presidente Hugo Chávez y subrayó la necesidad de garantizar que este llamado sea cumplido por encima de los intereses de grupos.

“Bolívar y Chávez nos invistan a la unidad siempre, recuerden que el Comandante Chávez se vino de allá de Cuba en su enfermedad y nos llamó a la unidad, lucha, batalla y victoria, nos dio la orden, y nos llamó a la unidad de los patriotas, del Gran polo Patriótico y llamó también a la unidad de los patriotas en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en torno a qué, a nuestra Constitución, al proyecto y a nuestro Pueblo, y ese es el camino que nosotros debemos estar siempre trazando, el camino de la unidad, superando cualquier escollo, cualquier adversidad, inclusive, superando cualquier ambición de un pequeño sector, la unidad debe estar por encima de todo”, dijo.

Aseguró que esta unidad “nadie ni nada podrá quebrantarla” y enfatizó que luchará contra aquellos que apunten contra este esfuerzo.

Homenaje a Jorge Rodríguez

El también diputado de la Asamblea Nacional y jefe de la fracción del Bloque de la Patria, rindió homenaje al Jorge Rodríguez padre con motivo de conmemorarse 46 años de su asesinato en manos de la Digepol, antigua policía política al servicio del entonces presidente Carlos Andrés Pérez.

“Jorge Rodríguez fue torturado hasta la muerte y el trofeo que buscaban que era la dignidad de Jorge Rodríguez no se lo pudieron llevar, murió digno Jorge Rodríguez, no delató a nadie que era lo que ellos buscaban y tuvieron que asesinarlo ante la impotencia porque ese hombre resistió todo lo que le hicieron, a sus hijos, a su esposa nuestro cariño y respeto”, expresó.