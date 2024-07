Cabello: Derecha envía mensajes a jóvenes para que salgan a protestar el 29J

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, alertó que por redes sociales la derecha está enviando mensajes a los jóvenes con la finalidad de que salgan a protestar el 28 y 29 de julio, “mientras ellos tienen a sus hijos afuera”.

Así lo precisó durante su intervención frente a la militancia del PSUV en el estado Zulia, donde abordó diversos temas y verificó la maquinaria del 1X10x7, con miras a la elección del 28 de julio.

“Señoras y señores, a sus hijos le están mandando mensajes por redes para que el 28 y 29 salgan a protestar como una moda, no lo permita , cuide a sus hijos, porque esos que hoy invitan a que sus hijos vayan a protestar , tienen a sus hijos allá en Estados Unidos, cuidaditos, los tienen en Europa, pero ellos quieren carne de cañón”, advirtió.

Cabello expresó que el único que ha presentado un plan de gobierno es Nicolás Maduro. “Ellos – la derecha- no han presentado porque o no tienen o es tan asqueroso que no lo pueden presentar(…) no tienen, es un salto al vacío”.

Además, señaló que uno de los valores de consenso más arraigados en este momento es la paz y la tranquilidad que hay en el país.

Hablar con nuestra gente

Foto: PSUV

Durante su intervención ante la militancia del PSUV en Zulia, Diosdado Cabello señaló que hay una corriente fascista y que a 12 días del proceso electoral no deben descuidar ningún detalle, como el tema logístico, el de seguridad y de la movilización.

“Todos tenemos que hablar, yo me la paso hablando con gente que incluso está disgustada, pero al final con nuestros argumentos, traemos nuestra gente otra vez. Yo pregunto en las marchas si hay gente que nunca ha votado por el chavismo y mucha gente levanta la mano,(…) aprovechemos ese espacio que se está abriendo para la paz, para la concordia y para la recuperación de todo el país”, indicó

Precisó que es fundamental la unidad en la actual coyuntura política. “Lo que yo he pedido es que nos mantengamos unidos, aquí no hay grupos de ninguna naturaleza. Si ellos (derecha) llegaran a tener el poder total en Venezuela, imagínense, sin ser gobierno irrespetan a las autoridades, imagínense siendo. Ellos no quieren ser gobierno para el pueblo, ellos quieren gobernar al pueblo, son dos cosas diferentes. Nosotros hemos dicho que en Venezuela manda el pueblo”.

“Este 1×10 del Partido es nuevo y hemos pedido que tiene que ser real, de carne y hueso, tiene que estar conectado personalmente”, Diosdado Cabello.

Agregó que el voto más certero del Psuv es el que de la mujer y de los adultos mayores.

“Estos 12 días son de la mas ferviente emoción y pasión. Vamos a convocar a todos, tenemos argumentos para hacerlo” puntualizó.

“La mujer venezolana ha demostrado que es valiente y no se para en obstáculo, que no se rinde, ama la Patria, está en la calle con el gas, con las misiones, con el pueblo y ellos (derecha) saben que la mujer venezolana va a estar al frente de la gran victoria que tendrá la revolución, ellos lo saben, por eso la atacan”, afirmó el líder del PSUV al referirse a los recientes calificativos que han surgido a mujeres militantes de la tolda roja.

Alcaldes amenazados

También se refirió a los alcaldes que se han declarados independientes y han manifestado su apoyo a la candidatura de Nicolás Maduro.

“Qué le hacen a ese alcalde de la oposición, se lo comen vivo, en Barinas otro alcalde llamó a uno y le marcaron su casa, el fascismo, es una corriente fascista que se levanta peligrosamente en algunos sectores de Venezuela. Los venezolanos no somos así, aquí cuando un compañero o compañera necesita algo, nadie le pide un carnet político, aquí está nuestra mano extendida” expresó.