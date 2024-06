Cabello desde Carúpano: Vamos a vencer con verdades

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y coordinador central de Comando de Campaña “Venezuela Nuestra”, Diosdado Cabello, señaló que la revolución cuenta con los argumentos, la moral y la organización para tocar las puertas del pueblo, mientras los “patarucos” son unos “pillos y sinvergüenzas” que salieron a pedir sanciones y bloqueo.

Así lo afirmó desde el municipio Bermúdez, estado Sucre, donde se concentró una multitud en apoyo a la candidatura del Presidente Nicolás Maduro y en rechazo a las medidas coercitivas unilaterales.

“Nicolás gana el 28, la oposición y el imperialismo lo sabe, pero es más importante que lo sepa el pueblo que saldrá masivamente a votar el 28”, precisó Cabello al tiempo que dijo que el 1x10x7, está teniendo una organización óptima.

Refirió que la militancia revolucionaria debe ir a visitar y tocar las puertas de las casas, ya que cuenta con la moral y los argumentos necesarios para demostrar que el candidato de la paz, de la prosperidad es Nicolás Maduro, ya que entre otras cosas fue el que estuvo en medio de la pandemia, dando la cara al país buscando las vacunas.

Recordó que en pleno bloqueo, Maduro nunca se rindió mientras los “patarucos” estaban pidiendo bloqueos y quemando seres vivos.

Por tal motivo dijo que en caso de que vaya un “escuálido” a pedir el voto, cualquiera de los presentes “tiene un camión de argumentos” para rechazarlos ya que muchos tuvieron que cerrar sus negocios, ver a familiares fallecidos, debido al bloqueo.

El líder de la tolda roja, refirió que se debe ir más allá del partido, “cada uno de nosotros tenga al menos una persona que nunca haya votado por nosotros (…) hay quien pueden ser escualidón y opositor y está decepcionado (…) ahí debemos aprovechar”, puntualizó.

En este sentido, Cabello reiteró que el 28 de de julio la oposición va a cantar fraude e incluso han señalado que sin importar el resultado irán a Miraflores, ante lo cual Cabello dijo ” bueno nosotros somos callejeros” señaló y conminó a la población a ir ese día a Miraflores en caso de ser necesario.

“Él (Nicolás) viene del barrio, de la comunidad, es de los nuestros, no necesita ponerse disfraz, sabe como se bate el cobre en las calles, y estos años le han dado una experiencia para seguir gobernado en paz “, apuntó.

Cabello reiteró que 1x10x7, debe contemplar uno que nunca haya votado por la revolución, un nuevo votante y que deben ser chequeados todos los días para ver como se siente. “Ese 1×10 debe convertirse en social, cultural, deportivo, productivo de la zona donde vivimos. Además , aquí no hay espacio para pantallería (…) si usted tiene 8 esos 8 deben ir a votar por Nicolás”, afirmó.

Carúpano con la patria

Al referirse a la concentración, el líder del PSUV exclamó “¡Que bonita marcha, una gran manifestación del pueblo en la calle, veo aquí muchos jóvenes, pescadores, campesinos!”, y destacó que la presencia de las mujeres en el proceso revolucionario es fundamental ya que se garantiza que la patria permanezca invicta.

“Las mujeres saben mandar, se hacen obedecer, con cariño pero con firmeza, nunca se rinde, en las peores situaciones la mujer venezolana siempre levanta las banderas (…)”, agregó.

Finalmente, Cabello destacó que el 28 de julio es la gran batalla, “el imperialismo anda desatado amenazando, que si no viene la Unión Europea ellos se van a poner bravos, bueno póngase bravos. No nos van a venir a asustar a estas alturas, nosotros no le comemos cuento a nadie”.

Carupaneros marcharon en respaldo a Nicolás Maduro

El pueblo chavista de la ciudad de Carúpano, en el estado Sucre; desbordó las calles de la parroquia Bolívar de esta localidad, como muestra de apoyo y respaldo a la reelección del presidente Nicolás Maduro.

Entre cantos y consignas el pueblo revolucionario marchó desde la entrada del sector Playa Grande hasta la calle Las Mercedes de esta ciudad costera de la entidad sucrense, para repudiar las sanciones y el bloqueo impuesto por el gobierno norteamericano.

Durante la movilización, la militancia revolucionaria recorrió las calles en compañía del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv); Diosdado Cabello; el gobernador del estado Sucre, Gilberto Pinto; el alcalde de Carúpano, Julio Rodríguez; y demás miembros del equipo político estadal de la organización política.

Con mucha alegría y llenos de sentir patrio los jóvenes y personas de todas las edades, dejaron claro que este 28 de julio saldrán masivamente a participar en los comicios presidenciales, convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para garantizar la reelección del Ejecutivo Nacional.

“Esta es una hermosa manifestación de lealtad y compromiso. Quiero felicitar a todo el pueblo de Carúpano y en especial a la parroquia Bolívar que ha salido a ratificar el respaldo al presidente Nicolás Maduro”, expresó el gobernador Gilberto Pinto.

El mandatario regional destacó que esta gran movilización es un mensaje de unidad y lealtad que le envía el pueblo carupanero a la derecha venezolana que en complicidad con el imperio norteamericano intentó robar la paz del país.

“Carúpano no acepta pataruco alguno. Aquí, hay hombres y mujeres comprometidos, leales, conscientes, valientes, antiimperialistas y chavistas, que le dicen a los apatridas, a la derecha, a esa que se arrastró ante las mieles del imperialismo norteamericano para acabar con la tranquilidad de la patria, que nosotros, tenemos a un presidente aguerrido que ha garantizado la paz y la protección del pueblo y este 28 de julio le vamos a dar una gran victoria”, acentuó Pinto.

Por su parte, Guillermo Rodríguez, líder comunitario, reiteró que el presidente Nicolás Maduro “ha sido el único hombre capaz de garantizar el bienestar y la protección a pesar de las adversidades”.