Cabello: Dirección nacional del PSUV toma acciones contra las mafias

El primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, enfatizó que la Dirección Nacional toma acciones y marca la conducta de quienes como candidatos han violado el reglamento de la tolda roja.

Durante la emisión de su programa Con el Mazo Dando N° 349, transmitido por Venezolana de Televisión, expresó “Uno va tomando las acciones sin hacer bulla, porque yo no hago bulla (…) nosotros no hacemos bulla, lo que hacemos es actuar y vamos marcando las conductas, han llegado denuncias de unos estados orientales, de una mafia, de unos mafiosos, cuando le llegue a alguien que no esperan, luego no vayan a chillar”

En ese sentido, refirió que ejemplo de esto es que aquellos que han dicho que tenían postulaciones a fuerza de billete o que han violado el reglamento del PSUV ya no están como candidatos.

“El alcalde o alcadesa de Caracas saldrá de las elecciones internas del PSUV”

Diosdado Cabello, aseguró que, aunque la oposición ha presentado de forma separada toda una cantidad de candidatos a la Alcaldía del Municipio Libertador, en el Distrito Capital el ganador de será quien obtenga la nominación de la tolda roja en las próximas primarias del 8 de agosto.

“Tienen a Ecarri, Patiño, “Pamperito”, Carlos Prósperi, entre otros de la cola que van a sacar el 0,1%. Lo que es cierto es que Caracas va tener un alcalde que saldrá de las filas del PSUV cuyo nombre se conocerá luego de la jornada del día 8 de agosto. El que gane, o la que gane ese día, será el próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad de Caracas y los demás pá la cola”, aseveró.