Cabello: El imperialismo no podrá con la unidad de Cuba y Venezuela

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello afirmó que el imperialismo no podrá acabar con la independencia de Cuba y Venezuela, países que están más unidos que nunca, porque trasciende lo espiritual; por eso “¡el capitalismo más nunca volverá a Cuba ni a Venezuela!”.

En la tribuna antimperialista para conmemorar 68 años del asalto al Cuartel Moncada en Cuba, Cabello dijo que “el imperialismo no nos van a perdonar nunca que haya surgido un Hugo Chávez, ni que en Cuba haya existido un Fidel Castro y la revolución Cubana y la Revolución Bolivariana han llegado para quedarse y que significó una lucha de muchos compatriotas”.

Agregó que “jamás traicionaremos a nuestros mártires, al contrario: cada día buscaremos la manera de seguir avanzando en nuestras propuestas. Estados Unidos es la cuna de la manipulación, la receta fundamental para los pueblos es la unidad verdadera, es la que nos garantiza seguir adelante. Si estamos cada quien por su lado, el imperialismo nos va a tragar”.

Seguidamente, aseveró que cada vez que se reunen, el imperialismo lo siente en las costillas. “cuando los pueblos están reunidos son golpes a las costillas del imperialismo y le sacamos el aire y los debilitamos. Ojalá pudiera exportarse, si existieran muchas Cubas y muchas Venezuelas, el mundo sería otro, como está pasando con las vacunas, donde los pueblos pobres no tienen la vacuna”.

Enfatizó que “nuestra naturaleza es la solidaridad, es compartir y la dignidad que yo habló. Nosotros nos sentimos hoy felices por que sentimos que estamos celebrando los 68 años de la Revolución cubana. Tal día como el 28 de julio del año pasado, yo me estaba despertando del Covid-19 y mis hermanos cubanos me tenían puesto a Chávez en Mar de Plata y me despertí débil desde el punto de vista físico, pero fuerte de dignidad”.

El vicepresidente del Psuv reiteró que “con la Revolución Bolivariana aprendimos a decir somos libres, somos independientes y esperamos vernos cuando cumplamos 68 años de Revolución. Ha valido la pena triunfar, y hoy nos sentimos felices de celebrar estos 48 años, porque nuestra Revolución es una continuación de la Revolución cubana”.

“Estas aquí es una deuda moral y es un honor para mi. Mis hermanos del Partido Socialista Unido de Venezuela, la Revolución Bolivariana está más fuerte que nunca. Hoy en día, con disposición de dar cualquier batalla. Y quiero enviar una gran felicitación a todo el pueblo y al gobierno Cubano de corazón de un revolucionario”- concluyó Cabello