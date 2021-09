Cabello: el país está claro, la ruta es la de la Revolución Bolivariana

El jefe del Comando de Campaña Aristóbulo Istúriz, reiteró este martes que la Revolución Bolivariana, “es la gran garantía de paz del país”, así lo aseguró durante la juramentación del Comando de Campaña Aristóbulo Istúriz en Caracas.

En campañia de la candidata para la Alcaldía de Caracas, Carmen Meléndez, destacó que en Venezuela hay un parte del pueblo cansado de la oposición, “los que estamos aqui estamos claros de que la ruta es con la Revolución Bolivariana, así ha sido desde que llegó Chávez y la gente no se ha cansado de creer en el proceso. Basta de la oposición que no se baja en los barrios para no ensuciarse, que se va del país y desde allá ataca, la gente está cansada”, acotó.

Expresó que para la gran victoria del 21 de noviembre, solo se necesita tener organización, “para la gran victoria solo necesitamos organización, hay que identificar los votos, activar el 1 x 10, identifiquemos las capacidades, hay que motivar el voto y pasarle factura a quienes se han robado la plata de los venezolanos”, dijo.

Agregó que se ha vendio haciendo todo lo que corresponde para establecer una dinámica impecable del proceso político de cara a las elecciones del 21 de noviembre.

“Hemos venido haciendo lo que corresponde para ganar una elección como lo merecemos, organizamos las primarias, el Comando de campaña, se abrió un nuevo proceso del carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela y seguimos impulsado a la gente a participar. Hay que garantizarle al pueblo la victoria, tenemos que ganar por paliza le vamos demostrar a los vendepatria que Caracas es rebelde, es revolucionaria, es consciente, es Caracas”, dijo Cabello desde la Plaza Caracas en referencia a que las fuerzas revolucionarias deben trabajar para consolidar la victoria en las próximas megaelecciones.

Instó a la organización de toda la maquinaria de la Revolución Bolivariana para que no se escape ningún detalle y obtenga una victoria perfecta. “Vamos, hagamos el trabajo, para llegar el 21 de noviembre estudiados, con toda la tarea hecha, para nosotros ganar por paliza”, reiteró.