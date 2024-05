Cabello: En los barrios habita gente buena que trabaja por la Patria

“En los barrios venezolanos habita gente buena que se mantiene trabajando y luchando por esta Patria”, destacó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

Durante la transmisión del programa Con El Mazo Dando número 477 aseguró que en los barrios se encuentra la gente buena de Venezuela, la que no se cansa de trabajar y luchar. En este sentido, señaló que “el bastión principal y la fortaleza de la Revolución Bolivariana es la perfecta unión cívico-militar-policial”.

Por otra parte, llamó a la colectividad a estar alerta ante las intenciones de la derecha de volver, nuevamente, a cantar fraude durante las elecciones del próximo 28 de julio.

Reiteró que la derecha extremista no cree ni se prepara para los procesos electorales, por los que la opositora María Corina Machado retomó su discurso de que “no son elecciones limpias ni libres”.

“El 28 (de julio) ellos van a decir: Me hicieron fraude, mañana entrego las prueba, y no entregarán nada porque no hay pruebas”, enfatizó.

Asimismo, aseguró que las acusaciones de los dirigentes de la oposición sobre supuesto “ventajismo” del candidato Chavista en el tarjetón electoral para las presidenciales del 28 de julio, solo demuestran que en la derecha no hay convencimiento de posibilidades de triunfo del candidato títere Inmundo González.

“Temé César Pérez Vivas que la gente no sepa quién es el candidato títere en el tarjetón. Yo le he dicho a la gente que va a votar que debe pararse frente a la máquina de votación y que arriba a la izquierda tendrán la imagen de Nicolás (Maduro) y (Hugo) Chávez, métase por allí, pero sí es de otro partido del Polo Patriótico, allí tienen su tarjeta con la cara de Nicolás (Maduro)”, recalcó Cabello.

Israel terrorista

Por otra parte, el primer vicepresidente del PSUV, aseguró que los crímenes cometidos por el sionismo contra el pueblo palestino sólo evidencia que el gobierno de Israel es terrorista.

Sostuvo que semejante hechos de violencia “lo indignan y tiene que indignar a cualquier ser humano, no puede alguien que tenga sangre en las venas, sentirse que eso es una lucha contra el terrorismo, matando niños”.

Por otra parte, Diosdado Cabello señaló que el anuncio de la Unión Europea de prohibir a medios de Comunicación, Redes Sociales y Organizaciones no Gubernamentales (ONG), el recibir fondos provenientes de Rusia deja al desnudo la hipocresía de este bloque de naciones que amenaza con sanciones a los países que intentan controlar el financiamiento internacional de estas.

“A la Unión Europea nadie le dice nada porque son muy civilizados, pero Venezuela quiere aprobar su Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, y le caen encima, y los opinadores comienzan con la campaña que en el país se acabó la Libertad de Expresión”, denunció.