Cabello: «gracias al pueblo hemos soportado todos los ataques»

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, participó en la videoconferencia Bloqueo en tiempo de pandemia: Elecciones parlamentarias 6D, en la que interactuó con diferentes líderes políticos dentro y fuera del territorio nacional. En ese contexto, el líder de la tolda roja celebró la aprobación de la Ley Antibloqueo para defender la soberanía nacional.

“Gracias al pueblo es que hemos resistido y soportado todos los ataques”, refirió Cabello al tiempo que hizo un repaso por los duros momentos que ha atravesado el proceso revolucionario desde la partida física de Hugo Chávez. “Ante la pérdida del comandante Chávez el pueblo se hizo fuerte y se profundizó la revolución”.

En su intervención, Cabello defendió la fortaleza del pueblo chavista, que debió enfrentar “duros procesos electorales y a quienes propiciaban las divisiones internas”.

Continuó repasando los eventos siguientes que produjeron la agresión imperial, intentos de golpes de Estado, desestabilización y violencia política y económica, hasta llegar al bloqueo que se mantiene contra Venezuela. “Han venido intentando cada día más de 80 acciones de violencia que incluye robo de nuestros activos, la destrucción de relaciones con empresas y Estados en el mundo”, apuntó.

Una ficha en el tablero

Cabello recordó cómo desde Estados unidos se ejerció un poder extraterritorial para imponer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. En tal sentido, recordó aquella reunión secreta que sostuvo con el político justo antes de ser reconocido por el gobierno norteamericano como presidente encargado del país. “Fue el elegido por ser una persona sin escrúpulos, capaz de vender a su patria por un puñado de dólares”

Confesó que la única propuesta que llevaba Guaidó a esa reunión clandestina era que Diosdado traicionara la Revolución Bolivariana y al presidente Nicolás Maduro. Dijo que el hecho de que no le haya caído la justicia sobre Guaidó, le ha sido muy útil al gobierno porque le ha permitido demostrar su torpeza política.

En tal sentido, criticó que el diputado Juan Guiadó y quienes le acompañan, hayan utilizado el Parlamento para poner al país “de rodillas frente a intereses extranjeros”. Acusó al Grupo de Lima de ser el brazo armado del gobierno de Estados Unidos para atacar a Venezuela, el cual ha reconocido también al diputado como presidente encargado.

Elecciones del 6-D

El presidente de la ANC invitó a la movilización y participación en las elecciones del 6 de diciembre en lo que representa para el gobierno una nueva lucha por la soberanía nacional. “No vamos a caer en el chantaje de EEUU ni de nadie. Sabemos donde estamos y lo que significaría para el mundo si cayera la Revolución Bolivariana. Seria nefasto para los que luchan por la libertad”.

Destacó que antes de esas elecciones, se celebrarán los comicios estadounidenses sobre los que el gobierno venezolano no tiene las mejores expectativas. “No tenemos ninguna esperanza con las elecciones de EEUU. No nos llama la atención ninguno. Si hay un cambio de gobierno en EEUU no tenemos esperanza de que nada vaya a cambiar”, concluyó.