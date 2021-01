Cabello: Hagamos de la AN un espacio para el cambio y defensa del pueblo

El diputado electo a la Asamblea Nacional (AN) y jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, Diosdado Cabello, aseguró que la instalación del nuevo Poder Legislativo electo el pasado 6 de diciembre marca el inicio de un nuevo periodo histórico para el país.

“Sintámonos orgullos y felices porque se abre un nuevo periodo histórico que debe llevar a entender las funciones de todos los poderes del Estado”, fue el llamdo que realizó el parlamentario durante su intervención en la sesión plenaria de instalación de la nueva AN para el periodo 2021-2026.

El parlamentario enfatizó que la legitimidad de la AN que inicia periodo este 5 de enero “no está en duda” y recalcó que esto “no es para debatirlo” porque “es muy claro, taxativo, explicito” por lo que indicó que “quien quiera darle otra interpretación es por intereses personales o de grupo”.

Lamentó el rol que asumió la pasada gestión de la AN de mayoría opositora durante estos cinco años, po lo que llamó a garantizar que este nuevo parlamento esté al servicio del pueblo.

“Deben recordar el aquelarre de quel 5 de enero del año 2016, la locura; pensaron que desde la AN podían cambiar la institucionalidad y la voluntad del pueblo y no pudieron, lamentablemnte las consecuencias de sus acciones las pago el pueblo, porque hay gente que dice que esa AN ya hoy extinta ‘no hizo nada’, sí hizo, hizo mucho daño al país”, señaló.

Destacó la presencia de diputados de la oposición dentro del parlamento y afirmó que “la AN pareciera que está compuesta por patriotas que aman la Patria y defienden la Constitución”.

“Esperamos contar con los representantes de la oposición para aportar soluciones para el país y si así lo hacen, cuenten con esta mayoría chavista para aprobar esas propuestas”, apuntó.