Cabello: hay gran movilización en los centros para el simulacro

Desde la Universidad Bolivariana de Venezuela, en el municipio Maturín del estado Monagas, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, acompañado de la candidata voto lista por el estado Monagas, Marleny Contreras, participó en el proceso de simulacro electoral en la entidad.

«El simulacro es la base fundamental del proceso electoral del 6 de diciembrey hay una gran movilización en toda Venezuela, de gente asistiendo a los centros de votación, a los centros pilotos, para familiarizarse con el nuevo sistema y las nuevas máquinas electorales», de manera que «Venezuela es un centro de democracia, del poder popular, de la expresión del pueblo cada vez que es llamado a una consulta por la vía de las elecciones», recalcó Cabello.

El también candidato, aprovechó para reconocer al Consejo Nacional Electoral (CNE) los avances tecnológicos y afirmó que la nueva maquinaria electoral presenta un mejor sistema para votar de manera más fácil.

«No hay sistema en el mundo más transparente que el sistema electoral venezolano, lo que ha sido reconocido por el mundo entero», destacó al mismo tiempo señaló que hay sectores de oposición que se empeñan en deslegitimar el sistema electoral venezolano.

«Nos sentimos orgullosos de este nuevo proceso electoral que será el 6 de diciembre y estamos seguros de que ese día el pueblo de Venezuela dará una demostración plena al mundo de la democracia de un pueblo que prefiere los votos a las balas», afirmó.

OEA

El vicepresidente del Psuv, alertó que la Organización de Estados Americanos (OEA) no tiene que opinar sobre nada, ellos están desprestigiados y su secretario general, “que la OEA diga ABC a nosotros nos resbala, no tenemos nada que ver con esos países afiliados con Estados Unidos (EE.UU)”, apuntó.

La OEA dio un golpe de Estado en Bolivia, “aquí no los aceptamos, los rechazamos y repudiamos, aquí no tienen ninguna actividad y con ella todos los presidentes lacayos. Iremos a votar este 6 de diciembre, le decimos al pueblo vaya y vote», comunicó.

Cabello afirmó que “en EE.UU. eligen por correo y ellos no ven cómo se eligen, y el Secretario de la OEA no dice nada de ese sistema electoral, aquí no, aquí todos saben qué hacer, debemos participar en el simulacro y descubrimos las fallas y fortalezas”.

Asimismo, precisó que los diputados de la nueva Asamblea Nacional, que iniciará funciones el próximo 6 de enero de 2021, tendrá la responsabilidad de revisar y mejorar el ordenamiento jurídico vigente para dar fuerza a la Ley Antibloqueo.

«Cuando la Asamblea Nacional se instale el 06 de enero ya debe comenzar a trabajar. El pueblo está aportando a la Consulta Nacional. La Ley Antibloqueo es una Ley marco y desarrollarla por la vía de la inversión privada, en lo social, en lo económico», puntualizó.