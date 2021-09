Cabello: Iván Duque no tiene nada que opinar ni decir sobre Venezuela

Este martes 7 de septiembre, el primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello aseveró que “Iván Duque quiere meter sus narices donde no se le ha invitado, no tiene nada que opinar ni decir sobre Venezuela, que arreglen sus días de protesta en Colombia y de los gobernadores que se van porque no tienen garantía de seguridad”.

Enfatizó que es necesario que comparen las elecciones en Colombia y en Venezuela- “Allá dan los resultados por teléfonos, así son ellos. Así transmiten, y el mundo llama a eso elecciones. Cuando ellos hablan de cambio es porque los vividores se lo dicen”.

Consideró que las declaraciones del presidente Iván Duque sobre nuestro país son injerencistas, quien es considerado como “títere”.

“Eres un asesino, un narcoparaco que no tiene vela en este entierro”-expresó de manera categórica el Primer vicepresidente del PSUV, dirigiéndose al Presidente de Colombia, Iván Duque.